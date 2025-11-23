Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-3: «Άλωσε» τις Σέρρες με εξαιρετικό Τετέ και αδιανόητη γκολάρα Γέντβαϊ

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του το άσχημο πρώτο ημίωρο στις Σέρρες και με καταιγιστική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο επιβλήθηκε με 3-0 του Πανσερραϊκού, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με τον Ζαρουρί στο 40', άλλαξαν πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο απειλώντας διαρκώς τη εστία του Τιναλίνι, πέτυχαν το... γκολ της σεζόν με το «αεροπλανικό» ψαλιδάκι του Γέντβαϊ και «κλείδωσαν» το τρίποντο με τον Μπακασέτα (69').

Μοναδικό «ψεγάδι» για τον Ράφα Μπενίτεθ η διπλή αναγκαστική αλλαγή των Τσιριβέγια και Λαφόν, οι οποίοι προστέθηκαν στα πολλά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο Ισπανός ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε πρωτάθλημα, Ευρώπη και Κύπελλο.

Το ματς

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης ήταν για τον Πανσερραϊκό μόλις στο 7'. Ο Νάνελι πήδηξε ψηλότερα από τον Μλαντένοβιτς, έπιασε μια δυνατή κεφαλιά, η οποία πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Λαφόν. Οι γηπεδούχοι άγγιξαν το 1-0 στο 13', με τον Κάλινιν να βγάζει μια συρτή σέντρα στην περιοχή, ο Νάνελι πρόλαβε ξανά τον Μλαντένοβιτς και έκανε την προβολή, με τον Λαφόν να πραγματοποιεί μια φανταστική επέμβαση.

Eurokinissi

Τα αμυντικά προβλήματα στην δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού έδιναν διαρκώς προϋποθέσεις για ευκαιρίες στους Σερραίους, που δεν μπορούσαν όμως να φτάσουν στο γκολ. Οι «πράσινοι» άρχισαν να βρίσκουν τα πατήματα τους μετά το 20', αναζητώντας κάποια σημαντική ευκαιρία μέσω στατικών φάσεων χωρίς επιτυχία. Στο 40' ο Παναθηναϊκός έφυγε στην κόντρα με τον Τετέ, αυτός από τα δεξιά έκανε το γύρισμα στο πέναλτι, εκεί όπου ο Ζαρουρί εκτελώντας με τη μια έκανε το 0-1.

Το 2ο ημίχρονο άρχισε με τον Παναθηναϊκό να πιέζει ασφυκτικά, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες να διπλασιάσει τα τέρματα του. Ο Μπακασέτας με δυνατό σουτ υποχρέωσε τον Τιναλίνι σε σπουδαία επέμβαση (46'), πριν απομακρύνει σωτήρια στη γραμμή το πλασέ του Τσέριν (48'), ενώ σε δύο περιπτώσεις Πάντοβιτς και Γέντβαϊ να μην βρίσκουν καλά την μπάλα. Ο Κροάτης αμυντικός έβαλε το γκολ της σεζόν στο 60ο λεπτό, όταν από την σέντρα του Τετέ δοκίμασε ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο τέρμα.

Εννέα λεπτά αργότερα οι «πράσινοι» πέτυχαν και 3ο τέρμα, με τους Ζαρουρί και Πάντοβιτς να συνεργάζονται εξαιρετικά, ο Σέρβος παρότι μέσα στην περιοχή αντί να εκτελέσει έστρωσε στον Μπακασέτα, που με δυνατό δεξί σουτ πέτυχε το πρώτο του φετινό τέρμα. Τα υπόλοιπα λεπτά απέκτησαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους «πράσινους» να διαχειρίζονται χωρίς προβλήματα το υπέρ τους 3-0.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Λύρατζης, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν (66’ Τσαούσης), Λιάσος, Μπρουκς (57’ Γκαλβάν), Νούνελι, Δοϊρανλής (66’ Ομεονγκά), Γκριν, Καρέλης (57’ Μάρας, 81’ Μπανζάκι).

Παναθηναϊκός: Λαφόν (46’ Κότσαρης), Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια (42’ Τσέριν), Σιώπης, Τετέ (82’ Μαντσίνι), Μπακασέτας, Ζαρουρί (82’ Μπόκος), Πάντοβιτς (73’ Σφιντέρσκι).