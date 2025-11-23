Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 ΑΕΚ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Άρης

Οι ώρες και τα κανάλια των ΑΕΚ-Άρη , Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην Super League

Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική της Super League.

Eurokinissi
Eurokinissi
Με… φουλ δράση συνεχίζεται την Κυριακή (23/11) η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τρεις πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στις Σέρρες για το ματς με τον Πανσερραϊκό, το οποίο θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα προβληθεί από το Novasports 2HD.

Λίγο αργότερα, στις 19:00, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στην Τούμπα την Κηφισιά, σε παιχνίδι που θα μεταδοθεί μέσω Novasports Prime.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στις 21:00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 1HD.

