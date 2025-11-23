Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό για τη Super League

Η διακοπή των εθνικών ομάδων ολοκληρώθηκε και ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, αντιμετωπίζοντας τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» θέλουν την νίκη για να μην απομακρυνθούν περισσότερο από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, ενώ οι γηπεδούχοι ψάχνουν μια νίκη ψυχολογίας, για να ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση στο Athletiko.gr