Ώρα και κανάλι για τα παιχνίδια της Δευτέρας στη Stoiximan Super League

Η αυλαία της 11ης στροφής της Stoiximan Super League πέφτει τη Δευτέρα με δύο αναμετρήσεις που κουβαλούν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στις 18:00, ο Βόλος υποδέχεται τον Λεβαδειακό, σε μια μάχη με φόντο την τετράδα. Οι δύο ομάδες έχουν δείξει συνέπεια στα τελευταία παιχνίδια τους και γνωρίζουν πως ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να τους ανεβάσει επίπεδο στη βαθμολογία. Το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2HD.



Η δράση συνεχίζεται στις 20:00, όταν η ΑΕΛ Novibet θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ. Οι «βυσσινί» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα για να σταθεροποιηθούν βαθμολογικά, ενώ ο ΟΦΗ αναζητά απαντήσεις και βαθμούς μετά τις πρόσφατες μεταπτώσεις στην απόδοσή του. Πρόκειται για παιχνίδι που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την εικόνα της ζώνης του υποβιβασμού του πρωταθλήματος και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Η αναμέτρηση θα προβληθεί από το Cosmote Sport 1HD.

