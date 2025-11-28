Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα μείωσε την απόσταση από την Τσεχία - Πλησιάζει η Πολωνία

Η βραδιά της Πέμπτης (28/11) ήταν πολύ σημαντική για τις ελληνικές ομάδες, και για την Ελλάδα γενικότερα. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ πήραν σπουδαίες νίκες, και με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την Μπραν, κράτησαν την Ελλάδα ζωντανή στη μάχη για την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, εκεί όπου βρίσκεται η Τσεχία.

Οι ελληνικές νίκες απέναντι σε Φιορεντίνα και Στούρμ Γκράτς, πρόσθεσαν 800 βαθμούς στην Ελλάδα και μαζί με τους 200 από την ισοπαλία του ΠΑΟΚ, συνολικά συγκεντρώθηκαν 1.000 πόντοι, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μειώνει στους 2.588 βαθμούς την απόστασή της από τη 10η Τσεχία.

Οι Τσέχοι είχαν ίδια αποτελέσματα με τα δικά μας, δηλαδή δυο νίκες της Σπάρτα Πράγας και της Σίγκμα Όλομουτς, αλλά και μία ισοπαλία, αυτή της Βικτόρια Πλζεν. Πολύ σημαντική βραδιά η χθεσινή, όμως, ήταν και για την Πολωνία που ψαλίδισε την απόσταση από την Ελλάδα. Οι Πολωνοί πανηγύρισαν τρεις νίκες, της Γιαγκελόνια, της Λεχ Πόζναν και της Ράκοφ, αλλά και μία ήττα, της Λέγκιας Βαρσοβίας.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Ελλάδας και των ανταγωνιστών της στην UEFA:

10. Τσεχία 43.900 (+6.400 – 4/5)

11. Ελλάδα 41.312 (+7.100 – 4/5)

12. Πολωνία 40.375 (+9.375 – 4/4)

13. Νορβηγία 38.387 (+5.200 – 2/5)

14. Δανία 37.981 (+8.125 – 2/4)

15. Ελβετία 33.100 (+4.600 – 3/5)

16. Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5)

17. Κύπρος 32.637 (+8.850- 3/5)