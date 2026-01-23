Η Ελλάδα μπορεί να φτάσει από φέτος την πρώτη δεκάδα στη βαθμολογία της UEFA - Η μάχη με την Τσεχία
Τα θετικά αποτελέσματα των τριών ελληνικών ομάδων «εκτόξευσαν» τις πιθανότητες της χώρας για απευθείας εισιτήριο στο Champions League.
Η εντυπωσιακή συγκομιδή της Ελλάδας στην 7η αγωνιστική του Champions League και του Europa League μετά από τις δύο σπουδαίες εντός έδρας νίκες του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν, του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις, αλλά και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού στη Βουδαπέστη αναβάθμισαν τις πιθανότητες για καλύτερο «πλασάρισμα» στην βαθμολογία της UEFA.
Τα θετικά αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων που αγωνίστηκαν το τριήμερο 20-22/01 στις διοργανώσεις της UEFA αποδείχθηκαν «χρυσάφι» για τη συνέχεια της σεζόν, αλλά και τις προϋποθέσεις της επόμενης χρονιάς για όσους εξασφαλίσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω της Super League.
Η Ελλάδα επανέκτησε την 11η θέση στην ειδική βαθμολογία, την οποία είχε χάσει για μία εβδομάδα από τη 12η πλέον Πολωνία και μείωσε τη διαφορά της από την 10η Τσεχία στους 1,563 πόντους.
Η σημασία της 10ης θέσης και η «μάχη» με την Τσεχία
Το διακύβευμα της 10ης θέσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εφόσον η Ελλάδα ξεπεράσει στο τέλος της φετινής σεζόν τους Τσέχους, θα εξασφαλίσει ένα απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League για την ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο πρωταθλητής Ελλάδας, δηλαδή θα παίξει Champions League χωρίς προκριματικά.
Η βαθμολογική συγκομιδή των ελληνικών ομάδων, που παρέμειναν αήττητες το τριήμερο, επηρέασε αισθητά τις πιθανότητες της Ελλάδας για «κατάληψη» της 10ης θέσης. Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις της OPTA, η Ελλάδα έχει πλέον 37%, «εκτοξεύοντας» τις πιθανοτητές της κατά 29% σε σύγκριση με το Νοέμβριο.
Η Τσεχία, η οποία βρίσκεται στη 10η θέση, έχει 48% πιθανότητες. Το Νοέμβριο, οι πιθανότητες της ξεπερνούσαν το 70%!
Τέλος, η Πολωνία, η οποία έχει 4 ομάδες στο Conference League και απείλησε την Ελλάδα προσπερνώντας της προσωρινά στην ειδική κατάταξη, δεν κατάφερε να συλλέξει αρκετούς βαθμούς. Παρά το γεγονός πως μέχρι πρότινος θεωρούταν το μεγάλο φαβορί, οι πιθανότητες της για τη «χρυσή» δεκάδα είναι πλέον λιγότερες από 20% (16%).
Τι σημαίνει η κάθε θέση για την επόμενη σεζόν
10η Θέση
- Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
- Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η Θέση
- Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η Θέση
- Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η Θέση
- Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League