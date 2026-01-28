Συναγερμός για τα εισιτήρια στο Άμστερνταμ: Ακυρώσεις και αναστάτωση πριν το Άγιαξ - Ολυμπιακός

Έντονη αναστάτωση επικρατεί λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα Άγιαξ - Ολυμπιακός, καθώς δεκάδες φίλοι των «ερυθρόλευκων» βλέπουν τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί να ακυρώνονται αιφνιδιαστικά. Πρόκειται κυρίως για εισιτήρια που αποκτήθηκαν μέσω τρίτων πλατφορμών ή μεταπώλησης, εκτός της επίσημης διαδικασίας διάθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άγιαξ έχει ενεργοποιήσει εκτεταμένους ελέγχους στα στοιχεία των κατόχων των εισιτηρίων. Όταν εντοπίζονται δεδομένα που παραπέμπουν σε Ελλάδα ,είτε κατά την αγορά είτε στα προσωπικά στοιχεία, τα εισιτήρια ακυρώνονται άμεσα. Ο στόχος των Ολλανδών είναι ξεκάθαρος: να μην υπάρξει παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών σε θύρες που προορίζονται αποκλειστικά για φίλους της γηπεδούχου ομάδας.



Το μήνυμα που λαμβάνουν όσοι χάνουν το εισιτήριό τους κάνει λόγο για μη εγγραφή ως μέλη του Άγιαξ κατά την έναρξη της φετινής ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μια τακτική που έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις και θυμίζει αντίστοιχες πρακτικές που είδαμε και σε μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς.



Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά τα εισιτήρια που μεταπωλήθηκαν απευθείας από Ολλανδούς φιλάθλους σε Έλληνες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το αν θα ισχύσουν κανονικά ή αν θα μπουν κι αυτά στο «μικροσκόπιο» των ελέγχων, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα.



Την ίδια στιγμή, στο Άμστερνταμ βρίσκονται ήδη χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο, με τις συστάσεις για προσοχή να είναι αυστηρές τόσο από τον Άγιαξ όσο και από την ελληνική ομάδα. Οι αρχές θέλουν να αποφευχθούν εντάσεις και συγκεντρώσεις γύρω από το γήπεδο, σε ένα παιχνίδι υψηλού ενδιαφέροντος και μεγάλης προσέλευσης.

