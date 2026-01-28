Live ο «τελικός» πρόκρισης του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ για τo Champions League

Το σημαντικότερο παιχνίδι της σεζόν - μέχρι το επόμενο- έφτασε για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στην Ολλανδία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του γνωρίζουν πως με νίκη θα εξασφαλίσουν δεδομένα θέση στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ ακόμα και σε περίπτωση ισοπαλίας είναι πιθανό να καταφέρει να βρεθεί εντός της 24δας.

Οι εντεκάδες

Άγιαξ: Γιάρος, Γκαεΐ, Βίνταλ, Μπας, Σούταλο, Κλάασεν, Ρέγκερ, Στερ, Γκλουξ, Γκοντς, Ντόλμπεργκ

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ροντινέι, Ταρέμι, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα στο Athletiko.gr