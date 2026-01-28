Ολυμπιακός: Το προφητικό μήνυμα Αλεξανδρή σε Ελ Καμπί ενόψει Άγιαξ - «Ξέρεις εσύ...»

Ο Ολυμπιακός δίνει απόψε (28/01/26) ένα καθοριστικό παιχνίδι στην έδρα του Άγιαξ, με φόντο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες στη League Phase, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανακτήσει τον έλεγχο της μοίρας τους και με τρίποντο στην Ολλανδία εξασφαλίζουν ουσιαστικά θέση στα πλέι οφ. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπολογίζει ξανά στον Αγιούμπ Ελ Καμπί, που επέστρεψε σε καλή κατάσταση και σκοράρει. Ο Άγιαξ παίζει τα ρέστα του, καθώς μόνο η νίκη του δίνει σίγουρα την πρόκριση.

Όταν ο Αλεξανδρής σκόραρε κόντρα στον Άγιαξ- Το μήνυμα στον Ελ Καμπί

27 χρόνια μετά τη θρυλική του βραδιά απέναντι στον Άγιαξ, ο Αλέκος Αλεξανδρής θυμήθηκε το ιστορικό γκολ του στο ΟΑΚΑ και έστειλε μήνυμα με ξεκάθαρο αποδέκτη τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο παλαίμαχος φορ του Ολυμπιακού, που είχε «εκτελέσει» τον Φαν ντερ Σαρ με εντυπωσιακό γυριστό σουτ το 1998, ανέβασε ανάρτηση με νόημα λίγο πριν το μεγάλο παιχνίδι στην Ολλανδία, γράφοντας χαρακτηριστικά «Όπως τότε, έτσι και σήμερα. Ξέρεις εσύ…».

Το μήνυμα μόνο τυχαίο δεν ήταν, καθώς ο Ελ Κααμπί αποτελεί σήμερα το «βαρύ πυροβολικό» των Πειραιωτών και καλείται να πάρει τη σκυτάλη σε ένα ματς με έντονο ιστορικό φορτίο. Όπως τότε ο Αλεξανδρής, έτσι και τώρα, ο Ολυμπιακός ψάχνει τον επιθετικό που θα κάνει τη διαφορά απέναντι στον «Αίαντα» και θα οδηγήσει την ομάδα ένα βήμα πιο κοντά στην ευρωπαϊκή υπέρβαση.