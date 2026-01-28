Champions League: «Μαγεία» Ζέλσον και 0-1 για τον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ - Δείτε το γκολ

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Άμστερνταμ με μοναδικό σκοπό τη νίκη, που θα του εξασφαλίσει ένα «χρυσό» εισιτήριο στη φάση των πλέι οφ του Champions League.

Μετά από ενα «νωθρό» πρώτο ημίχρονο, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ μπήκαν στο γήπεδο με το «μαχαίρι στα δόντια», πάλεψαν για κάθε μπαλιά και στο 52ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Ζέλσον Μάρτινς.

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταπληκτική εναλλαγή της μπάλας ανάμεσα σε Ταρέμι και Ζέλσον. Ο Ιρανός σέντερ φορ βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή, γύρισε τη μπάλα στο πέναλτι και ο Πορτογάλος εξτρέμ με φανταστικό κοντρόλ και τρομερό τελείωμα στην αριστερή γωνία του Γιάρος άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες, δίνοντάς τους προβάδισμα πρόκρισης.

Δείτε το γκολ του Ζέλσον