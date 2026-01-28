Η τελική βαθμολογία της League Phase του Champions League - Συνεχίζει στα «αστέρια» ο Ολυμπιακός

Με 18 αναμετρήσεις, δεκάδες γκολ και... αίσιο τέλος στην περιπέτεια του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε η 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έφυγαν από το Άμστερνταμ με το «διπλό» και έγραψαν ιστορία, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τη φάση των πλέι-οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, τερματίζοντας στην 18η θέση της ενιαίας βαθμολογίας.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αναμέτρησης, ξεχώρισαν η μεγάλη νίκη - πρόκριση της Κλαμπ Μπριζ (3-0) εναντίον της Μαρσέιγ στο Βέλγιο, αλλά και η μεγαλειώδης επικράτηση (4-2) της Μπενφίκα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, που με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα, εξασφάλισε την πρόκριση για την επόμενη φάση, πετώντας έξω τους Μασσαλούς στην ισοβαθμία!

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (28/01)

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2

Άρσεναλ - Καϊράτ Αλμάτι 3-2

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-3

Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπόντο Γκλιμτ 1-2

Μπαρτσελόνα - Κοπεγχάγη 4-1

Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης 4-2

Κλαμπ Μπριζ - Μαρσέιγ 3-0

Ντόρτμουντ - Ίντερ 0-2

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Τότεναμ 0-2

Λεβερκούζεν - Βιγιαρεάλ 3-0

Λίβερπουλ - Καραμπάγκ 6-0

Μάντσεστερ Σίτι - Γαλατάσαραϊ 2-0

Μονακό - Γιουβέντους 0-0

Νάπολι - Τσέλσι 2-3

Πάφος - Σλάβια Πράγας 4-1

Παρί Σεν Ζερμέν - Νιούκαστλ 1-1

Αϊντχόφεν - Μπάγερν Μονάχου 1-2

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Αταλάντα 1-0

Η τελική βαθμολογία της League Phase του Champions League