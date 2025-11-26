Champions League: «Τριάρα» της Τσέλσι στην Μπαρτσελονα - Μεγάλο διπλό της Λεβερκουζεν στο Μάντσεστερ

Με πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Στο Άμστερνταμ, η Μπενφίκα του βασικού για 90 λεπτά Βαγγέλη Παυλίδη, επικράτησε του Άγιαξ (2-0) με σκόρερ τους Νταλ (6') και Μπαρέιρο (90'), βυθίζοντας τον «Αίαντα» στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Στο Λονδίνο, η Τσέλσι επιβλήθηκε (3-0) της Μπαρτσελόνα των 10 παικτών, έπειτα από αυτογκόλ του Κουντέ (27') και γκολ των Εστεβάο (55') και Ντελάπ (73'), παραμένοντας στις θέσεις που οδηγούν σε απευθείας πρόκριση στους «16».

«Κάζο» για τη Μάντσεστερ Σίτι του Γουαρδιόλα, η οποία ηττήθηκε στην έδρα της (2-0) από την αντίπαλο του Ολυμπιακού, Λεβερκούζεν.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (25/11)

Άγιαξ - Μπενφίκα 0-2

Γαλατάσαραϊ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1

Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους 2-3

Τσέλσι - Μπαρτσελόνα 3-0

Ντόρντμουντ - Βιγιαρεάλ 3-0

Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν 0-2

Μαρσέιγ - Νιούκαστλ 2-1

Νάπολι - Καραμπάγκ 2-0

Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (26/11)

Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι (19:45)

Πάφος - Μονακό (19:45)

Άρσεναλ - Μπάγερν

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αταλάντα

Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Κλαμπ Μπριζ

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League