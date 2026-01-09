Και στο βάθος... κούπα για την ΑΕΚ - Εκ των φαβορί για την κατάκτηση του Conference League η Ένωση

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς «μαγεύει» το Conference League, εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης τερματίζοντας 3η στην ενιαία βαθμολογία της League Phase και το έγκριτο Football Meets Data, που αναλύει τις πιθανότητες των ομάδων για κατάκτηση του τίτλου, την συγκαταλέγει ανάμεσα στα φαβορί για... κούπα.

Η «Ένωση» μπορεί να μην κατάφερε να εξασφαλίσει τη νίκη την πρώτη αγωνιστική και να ηττήθηκε (3-1) από την Τσέλιε, όμως με ένα εντυπωσιακό «ντεμαράζ» στους επόμενους αγώνες εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «16», τερματίζοντας στην πρώτη 8άδα.

Επιτομή του έργου του Νίκολιτς στην ομάδα αποτέλεσε η δραματική επικράτηση (3-2) επί της Ουνιβερσιντάντ Κραϊόβα, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τους Ρουμάνους.

Οι πιθανότητες κατάκτησης του Conference League

Η ΑΕΚ αποτελεί το 5ο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League με 7% πιθανότητες. Το Football Meets Data θεωρεί εξαιρετικά πιθανή την πρόκριση της ομάδας του Νίκολιτς στους «8» της διοργάνωσης (71%). Τα μαθηματικά μοντέλα και οι προσομοιώσεις αποδεικνύουν πως η «Ένωση» έχει τουλάχιστον 40% πιθανότητες να βρεθεί στους αγώνες των ημιτελικών και 16% πιθανότητες να δώσει το «παρών» στον μεγάλο τελικό.

Πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου είναι η Κρίσταλ Πάλας, που αγωνίζεται στην Premier League και δεύτερο το Στρασβούργο, που τερμάτισε πρώτο στη League Phase της διοργάνωσης, όμως θα συνεχίσει χωρίς τον προπονητή του, Ροσενιόρ που μεταπήδησε στην Τσέλσι.

Δείτε το γράφημα με τις πιθανότητες της ΑΕΚ