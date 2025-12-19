Τα έσοδα της ΑΕΚ από τη πορεία της στο Conference League

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μετά τις επιτυχίες του καλοκαιριού και τη σταθερότητα στη League Phase, εξασφάλισε την παρουσία της στους «16» της διοργάνωσης, μετατρέποντας τις ευρωπαϊκές βραδιές σε σημαντική οικονομική ενίσχυση για την ΠΑΕ.



Από τα προκριματικά μέχρι την απευθείας πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ, η ΑΕΚ έχει ήδη συγκεντρώσει έσοδα που προσεγγίζουν τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από μπόνους συμμετοχής, πριμ νικών και ισοπαλιών, αλλά και από τη συνολική κατάταξή της στη League Phase, όπου η παρουσία στην πρώτη οκτάδα συνοδεύεται από πρόσθετη χρηματοδότηση.



Η ευρωπαϊκή συνέχεια, ωστόσο, ανοίγει ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές. Κάθε επόμενος γύρος σημαίνει νέα οικονομικά οφέλη, με τα ποσά να αυξάνονται αισθητά όσο πλησιάζει η τελική φάση της διοργάνωσης. Σε ένα ιδανικό σενάριο, όπου η ΑΕΚ θα φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, τα συνολικά έσοδα μπορούν να ξεπεράσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

