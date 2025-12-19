Βαθμολογία UEFA: Η Πολωνία προσπερνά, η Ελλάδα περιμένει τον Ιανουάριο

Η ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ πρόσφερε μια από τις πιο έντονες ελληνικές βραδιές της σεζόν, με την ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα να συνοδεύεται από απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League. Παρ’ όλα αυτά, σε επίπεδο συνολικής κατάταξης χωρών, η εικόνα δεν ήταν εξίσου ευνοϊκή για την Ελλάδα, καθώς η Πολωνία κατάφερε να προσπεράσει στη βαθμολογία της UEFA.



Η άνοδος των Πολωνών δεν προέκυψε τυχαία. Και οι τέσσερις ομάδες τους συμμετείχαν στην ίδια διοργάνωση (conference) και μάζεψαν βαθμούς, με νίκες και ισοπαλίες που αποδείχθηκαν αρκετές για να τους δώσουν προβάδισμα. Έτσι, έστω και με μικρή διαφορά, η Ελλάδα βρέθηκε πίσω στη σχετική λίστα.

🇵🇱 Poland overtakes 🇬🇷 Greece and jumps to 11th!



🇨🇾 Cyprus enters Top 15 and replaces 🇨🇭 Switzerland!



🇦🇲 Armenia needs one more draw from 🇦🇲 Noah to enter Top 33 which gives a team in 🟠 UEL qualifiers!





Ωστόσο, εδώ εμφανίζεται ο κρίσιμος «αστερίσκος». Η Πολωνία ολοκλήρωσε τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις για τον χειμώνα, χωρίς αγώνες τον Ιανουάριο. Αντίθετα, η Ελλάδα διατηρεί τρεις ενεργούς εκπροσώπους: Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Οι έξι αναμετρήσεις που ακολουθούν αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για συλλογή πολύτιμων βαθμών.



Η διαφορά είναι απολύτως διαχειρίσιμη. Με συνδυασμό νικών και ισοπαλιών, οι ελληνικές ομάδες μπορούν να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος και να επαναφέρουν τη χώρα σε πλεονεκτική θέση.

Η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία 46.025 (4/5)

11. Πολωνία 44.469 (3/4)

12. Ελλάδα 43.313 (4/5)

13. Δανία 38.981 (2/4)

14. Νορβηγία 38.588 (2/4)

15. Κύπρος 34.851 (3/5)