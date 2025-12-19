Το επικό «ευχαριστώ» της Σίγκμα Όλομουτς στην ΑΕΚ που της χάρισε πρόκριση στα playoffs

Ένα αξέχαστο βράδυ έζησαν οι φίλοι της ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στην Κραϊόβα. Η Ένωση παρότι έχανε μέχρι το 97' λυτρώθηκε με τον Κουτέσα ένα λεπτό αργότερα και πανηγύρισε μια μοναδική νίκη (3-2)χάρη στο πέναλτι του Γιόβιτς, με την οποία τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase του Conference League.

Η αδιανόητη ανατροπή της ΑΕΚ πανηγυρίστηκε έξαλλα και από την Σίγκμα Όλομουτς, η οποία πήρε στο... παρα ένα πρόκριση στην 24δα χάρη στην ομάδα του Νίκολιτς. Η ομάδα από την Τσεχία ηττήθηκε με 2-1 από την Λεχ Πόζναν και ήταν εκτός συνέχειας από τη συνέχεια της διοργάνωσης, μιας και η Κραϊόβα βρισκόταν από πάνω της.

Ο Γιόβιτς ευστόχησε στο πέναλτι, ανέβασε την Σίγκμα στην 24η θέση και έριξε τους ρουμάνους στην 25η, με τους Τσέχους να στέλνουν μέσω των social media ένα επικό ευχαριστήριο μήνυμα στην ΑΕΚ.