Γιώργος Φρανκς: Νέο Πανελλήνιο ρεκόρ στα 400μ κλειστού στίβου

Ο Γιώργος Φρανκς έγραψε ιστορία στον κλειστό στίβο, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατέβηκε τα 46.00 στα 400μ και κατέρριψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο 22χρονος έτρεξε την απόσταση σε 45.83 σε κολεγιακό μίτινγκ στο Κλέμσον της Νότιας Καρολίνας για τα χρώματα του πανεπιστημίου του Μαιάμι και κατέλαβε την ένατη θέση στη συνολική κατάταξη.

Αξίζει να σημειωθεί πως πέτυχε τον χρόνο αυτόν χωρίς έντονο συναγωνισμό, καθώς επικράτησε στη σειρά του χωρίς να δεχθεί πίεση από αντιπάλους.

Ο Φρανκς με την επίδοσή του βελτίωσε το ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν 46.16 από τις 31 Ιανουαρίου, με το οποίο είχε σβήσει από τις λίστες των κορυφαίων τον Κώστα Κεντέρη.

Με τον χρόνο του άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για το αγώνισμα στη χώρα μας και δείχνει ότι το καλοκαίρι θα απειλήσει και το ρεκόρ του ανοιχτού.

George Franks now sits third all-time in the 400m at 45.83‼️ pic.twitter.com/EqkBmOJagE — Miami Hurricanes Track & Field/Cross Country (@CanesTrack) February 13, 2026

Όλο και πιο κοντά στο Παγκόσμιο κλειστού

Με το 45.82 ο Φρανκς έφτασε μία «ανάσα» από το υψηλό όριο απευθείας πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν που είναι 45.80 και έδειξε ότι ίσως το καταφέρει στα επόμενα μίτινγκ.

Παράλληλα, στη σχετική λίστα πρόκρισης, ανέβηκε από την 41η στην 26η θέση, βελτιώνοντας ουσιαστικά τις πιθανότητές του να εξασφαλίσει μία από τις 30 διαθέσιμες θέσεις για τη διοργάνωση της Πολωνίας.

Τα... στατιστικά του ρεκόρ

Η επίδοσή του συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες ελληνικές επιδόσεις όλων των εποχών, αφού αποτελεί την έκτη καλύτερη από Έλληνα αθλητή σε κλειστό ή ανοιχτό στίβο. Παράλληλα, συνιστά και νέο βαλκανικό ρεκόρ, καθώς καταρρίπτει το 45.94 του Ρουμάνου Ιονούτ Λουτσιάν Βιέρου από το 2002.

Η νέα του επίδοση τον φέρνει στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας Κ23 για το 2026, ενώ στους άνδρες τον ανεβάζει στην 5η θέση της Ευρώπης για τη φετινή χρονιά και στην 35η όλων των εποχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τις εμφανίσεις του, ο νεαρός σπρίντερ έχει μπει δυναμικά σε τροχιά πρόκρισης και για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ το καλοκαίρι, όπου όλα δείχνουν πως μπορεί να διεκδικήσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική παρουσία.