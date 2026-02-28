Η ώρα και το κανάλι του Stoiximan Πανελλήνιου πρωταθλήματος κλειστού στίβου

Το Stoiximan Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου είναι προ των πυλών και οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες ετοιμάζονται για το μεγάλο και σημαντικό αυτό γεγονός, που θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό της Παιανίας.

Το Σάββατο 28/2 ανοίγει η αυλαία με πλούσια αγωνιστική δράση και φυσικά.. Εμμανουήλ Καραλή. Ο Έλληνας επικοντιστής θα αγωνιστεί το απόγευμα του Σαββάτου και αναμένονται υψηλές πτήσεις. Δεν είναι μονάχα ο «Μανόλο» όμως, καθώς θα υπάρχουν και άλλα πολλά αγωνίσματα με σπουδαίους αθλητές για να παρακολουθήσει κανείς, από το πρωί μέχρι και το απόγευμα.

Η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 19:00, ζωντανά από το ERT 2 Sports, ενώ το στάδιο θα είναι γεμάτο από κόσμο.