Χαλκιδική: Εθελοντές έσωσαν 22χρονο που κατέρρευσε σε αγώνα

Στιγμές έντονης ανησυχίας σημειώθηκαν σε αγώνα τοπικού ερασιτεχνικού πρωταθλήματος στη Χαλκιδική, όταν ένας 22χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, προκαλώντας σοκ σε παίκτες και θεατές.

Η παρέμβαση μιας εθελόντριας διασώστριας, σε συνεργασία με άλλους εθελοντές που βρίσκονταν στο γήπεδο, αποδείχθηκε καθοριστική.

Με ψυχραιμία και σωστές κινήσεις, παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και κατάφεραν να επαναφέρουν τον νεαρό, σώζοντάς του τη ζωή.

Όπως αναφέρει το ergoxalkidikis.gr, σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο διαθέσιμος εξοπλισμός της Κοινότητας, αλλά και η άμεση κινητοποίηση των κατοίκων που έσπευσαν να βοηθήσουν. Λίγο αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.