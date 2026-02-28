Η ώρα και το κανάλι των σημερινών αγώνων της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Η αυλαία της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανοίγει το Σάββατο (28/02) με τρεις πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Στις 17:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο Στάδιο την ΑΕΛ Novibet. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Στις 19:30 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου θα κοντραριστούν ο Ατρόμητος με τον Παναιτωλικό. Το παιχνίδι αυτό θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το NOVASPORTS 2 HD.

Η αυλαία της δράσης του Σαββάτου θα κλείσει στις 20:00. Στο γήπεδο της Νεάπολης η Κηφισιά θα φιλοξενήσει τον Λεβαδειακό. Τον αγώνα θα μεταδώσει το COSMOTE SPORT 1 HD.