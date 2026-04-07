Τρίκαλα: 22χρονη πέθανε στο σπίτι της μπροστά στους γονείς της

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου στα Τρίκαλα, όπου μια 22χρονη κοπέλα έχασε ξαφνικά τη ζωή της ενώ βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τους γονείς της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Trikalaola.gr, η νεαρή γυναίκα έχασε απότομα τις αισθήσεις της και κατέρρευσε, με τους γονείς της να καλούν άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο.

Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ανάνηψη, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου μεταφέρθηκε, όμως δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία νεκροψίας – νεκροτομής.