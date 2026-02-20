Απίθανος Καραλής: Το επικό σχόλιο στον... τραγουδιστή Ντουπλάντις που έγινε viral

Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο πιο επιτυχημένος Έλληνας αθλητής στην ιστορία του άλματος επί κοντώ, δε δίστασε να επιστρατεύσει το χιούμορ του, για να «πειράξει» τον θρυλικό αντίπαλό του στα γήπεδα, και φίλο του εκτός αγωνιστικών χώρων, Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Σουηδός ανακοίνωσε στα social media πως θα ασχοληθεί με τη μουσική και πως θα παρουσιάσει το νέο του καλλιτεχνικό εγχείρημα στη σουηδική τηλεόραση.

Η είδηση πως ο Ντουπλάντις θα δοκιμάσει την τύχη του ως... τραγουδιστής έκανε γρήγορα το γύρο του διαδικτύου και ο Καραλής δεν έχασε την ευκαιρία να «τρολάρει» τον 26χρονο.

Ο «Μανόλο» σχολίασε την ανάρτηση του Σουηδού πρωταθλητή, προτείνοντάς του περιπαικτικά να ασχοληθεί αποκλειστικά με το τραγούδι... τουλάχιστον για έναν χρόνο, δίνοντας του, δηλαδή, χώρο για να κατακτήσει την κορυφή.

Ο Καραλής σχολίασε την ανάρτηση του Ντουμπλάντις. Printscreen

Ο Ντουπλάντις απάντησε στο σχόλιο του Καραλή με emoji, που εκφράζουν χαρά και αγάπη, επιλέγοντας κόκκινες καρδιές και πρόσωπα που γελούν.

Οι φίλαθλοι του αθλήματος έσπευσαν να αντιδράσουν κατά χιλιάδες στο σχόλιο του Καραλή, με τη συζήτησή των δύο αστέρων του επί κοντώ να γίνεται viral μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Οι δυο τους μοιράζονται με σχέση αμοιβαίου σεβασμού και ειλικρινούς φιλίας. Σύντομα, θα τεθούν αντιμέτωποι στο All-Star Pole Vault που θα διεξαχθεί στο Κλερμόν Φεράν.

Ο Καραλής βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, έχοντας ήδη καταγράψει μία επίδοση 6 μέτρων, ενώ ο Μόντο Ντουπλάντις διατηρεί το κύρος του ως ο κορυφαίος όλων των εποχών με 14 παγκόσμια ρεκόρ και συνεχόμενα χρυσά μετάλλια.