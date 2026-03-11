Επικός Καραλής για το Mondo Classic του Ντουμπλάντις: «Ίσως δούμε παγκόσμιο ρεκόρ... από μένα»

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται στη Σουηδία για τη μεγάλη γιορτή του επικοντισμού, το Mondo Classic του Μόντο Ντουμπλάντις, που ξεκινάει την Πέμπτη (12/03) και στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα δε δίστασε να «τρολάρει» τον διαστημικό άλτη, κάνοντας μία δήλωση που θα συζητηθεί.

Ο Έλληνας Ολυμπιονικής έφτασε στη Σκανδιναβία με την ψυχολογία στα ύψη, έπειτα από το μυθικό άλμα (6,17μ.), που τον έφερε στη δεύτερη θέση των καλύτερων επιδόσεων στην ιστορία του αθλήματος, πίσω μόνο από τον μεγάλο αντίπαλό του στην IFU Arena, Ντουμπλάντις.

Η «μάχη» της Ουψάλα θα αποτελέσει το πρώτο, αλλά όχι το μόνο δείγμα της προσπάθειας του Καραλή να ανταγωνιστεί τον Μόντο στα... δυσθεώρητα ύψη που τοποθετεί τον πήχη.

Στον αγώνα θα συμμετάσχουν, επίσης οι Σόντρε Γκούτορμσεν (6.06μ φετινό), Ζακ Μπράντφορντ (6.01μ), Κέρτις Μάρσαλ (6.01μ), Κέι Σι Λάιτφουτ (5.91μ), Σαμ Κέντρικς (5.85μ), Κρις Νίλσεν (5.85μ) και Μένο Φλόον (5.77μ).

Μία μέρα πριν τον αγώνα, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου, στην οποία οι δύο κορυφαίοι επικοντιστές της ιστορίας χάρισαν... απλόχερα απολαυστικές δηλώσεις, με τον Καραλή να σπεύδει να «πικάρει» τον ανταγωνιστή του.

«Μπορεί να δούμε παγκόσμιο ρεκόρ από... μένα»

Ο Καραλής στάθηκε στο φιλικό κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους αθλητές που ανταγωνίζονται και δήλωσε πως δεν αποκλείεται να δούμε κάποιο παγκόσμιο ρεκόρ στον αγώνα της Πέμπτης (12/03) από τον... ίδιο.

«Το βασικό για μένα είναι ότι όλοι μεταξύ μας είμαστε καλοί φίλοι. Ο συναγωνισμός είναι υγιής και όποιος και να πηδήξει ψηλότερα θα τον χειροκροτήσουμε και θα του δώσουμε τα συγχαρητήρια. Μακάρι όλοι να κάνουμε ατομικό ρεκόρ και ίσως δούμε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ... από μένα (γέλια).

Θα περάσουμε καλά, και ό,τι και να γίνει, το θέμα είναι ότι εξελίσσουμε όλοι μαζί το αγώνισμα και το άθλημα και όπως είπε και ο Μόντο (σ.σ. Ντουπλάντις) ζούμε την καλύτερη εποχή που έχει δει ποτέ το επί κοντώ και είμαι ευλογημένος που είμαι σε αυτή και που είμαι εδώ σήμερα», δήλωσε σχετικά.