Σε beast mode ο Καραλής: Πρώτη θέση και ρεκόρ μίτινγκ στη Ρουέν - Άγγιξε το νέο πανέλληνιο ρεκόρ

Ο Εμμανουήλ Καραλής νίκησε το διεθνές μίτινγκ στο Ρουέν με μεγάλο άλμα στα 6.06μ και πολύ καλές προσπάθειες στο 6.20μ για νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Με το 6.06μ ο Καραλής έκανε δικό του και το ρεκόρ του μίτινγκ που ήταν 6.05μ από το 2022 και ανήκε στον Κρις Νίλσεν (ΗΠΑ).

Εξαιρετικό αγώνα έκανε και ο δεύτερος, Σόντρε Γκούτορμσεν, με έγκυρο άλμα στα 6.06μ και μάλιστα στο ενδέκατο του άλμα στον αγώνα.

Πως εξελίχθηκε ο αγώνας

Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του με επιτυχημένο άλμα στο 5.70μ, το ύψος στο οποίο συνηθίζει τελευταία να «ανοίγει» τους αγώνες του. Στη συνέχεια αποφάσισε να αφήσει το 5.80μ στο οποίο ήξερε ότι θα γίνει η πρώτη «εκκαθάριση» ανάμεσα στους συναθλητές του, για να δοκιμάσει ξανά στα 5.90μ. Την ίδια απόφαση πήρε ο Γάλλος Μπαπτίστ Τιερί.

Τελικά μόνο ο Αμερικανός Σαμ Κέντρικς και ο Γάλλος Ζακάρια Ντία δεν πέρασαν το 5.80μ, και ο πρώτος μάλιστα αποσύρθηκε μετά από δύο προσπάθειες μετά από τραυματισμό στο πρόσωπο.

Με την πρώτη πέρασε το 5.80μ μόνο ο Νορβηγός Γκούτορμσεν, ο Γάλλος Κορμόντ με τη δεύτερη και οι Κολέ (Γαλλία), Λάιτφουτ (ΗΠΑ) και Μάρσαλ (Αυστραλία) με την τρίτη.

Με τον πήχη στο 5.90μ ο Μάρσαλ ήταν ο πρώτος που κατάφερε να κάνει επιτυχημένο άλμα με την πρώτη, ακολούθησε όμως αμέσως μετά ο Καραλής και πέρασε μπροστά στον αγώνα.

Με τη δεύτερη προσπάθεια πέρασαν το ύψος οι Τιερί και Γκούτορμσεν, ενώ αντιθέτως ολοκλήρωσαν τον αγώνα τους με τρία άκυρα οι Κορμόντ, Κολέ και Λάιτφουτ.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6.00μ και ο Καραλής αποφάσισε να αφήσει το ύψος. Οι τρεις αθλητές που παρέμεναν στον αγώνα έκαναν από μία άκυρη προσπάθεια, προτού το περάσει με τη δεύτερη ο Γκούτορμσεν για να ισοφαρίσει το δικό του εθνικό ρεκόρ. Ο Μάρσαλ αποφάσισε να αφήσει το ύψος, ενώ ο Τιερί έκανε άλλες δύο άκυρες και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τέταρτη θέση.

Ο πήχης ανέβηκε στο 6.06μ και Γκούτορμσεν και Μάρσαλ έκαναν από μία πρώτη άκυρη, ενώ ο Καραλής πέρασε με την πρώτη και αυτό το ύψος στο μόλις τρίτο του άλμα στον αγώνα και βελτίωσε το ρεκόρ του μίτινγκ που διατηρούσε ο Αμερικανός Κρις Νίλσεν από το 2022 με 6.05μ. Ο Μάρσαλ είχε άκυρο άλμα και στην τελευταία διαθέσιμη προσπάθειά του και παρέμεινε τρίτος στον αγώνα, ενώ ο Γκούτορμσεν στην τελευταία διαθέσιμή του προσπάθεια πέρασε και το 6.06μ για μεγάλο ατομικό και εθνικό ρεκόρ, ενώ μπήκε και στο παγκόσμιο τοπ10 όλων των εποχών.

Ο πήχης ανέβηκε στο 6.12μ, ο Καραλής άφησε το ύψος και ο Γκούτορμσεν ανακοίνωσε πως δε θα συνεχίσει τον αγώνα μετά από έντεκα άλματα, καθιστώντας τον Έλληνα νικητή.

Ο Καραλής δοκίμασε τρεις φορές στο 6.20μ για να βελτιώσει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ αλλά έριξε τον πήχη στο κατέβασμα με το στήθος στις πρώτες δύο και η τρίτη δεν ήταν ανάλογης τεχνικής.

Η τελική κατάταξη του αγώνα