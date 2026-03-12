Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Καραλή με τον Ντουπλάντις στο Mondo Classic

Ο Μόντο Ντουπλάντις θα υποδεχτεί στην έδρα του στην Ουψάλα της Σουηδίας τον Εμμανουήλ Καραλή αλλά και κορυφαίους εξάμετρους από όλο τον κόσμο για το πέμπτο Mondo Classic, το δικό του προσωπικό μίτινγκ στίβου που ανήκει στην silver κατηγορία του World Indoor Tour.

Μετά το 6.17μ στο Πανελλήνιο κλειστού ο Καραλής έχει δείξει τη μεγάλη βελτίωση και τη μεγάλη δυναμική του και θα κάνει το πρώτο... crash test απέναντι στον Σουηδό που είναι το απόλυτο φαβορί ως παγκόσμιος ρέκορντμαν με 6.30μ και ως αήττητος εδώ και 2,5 χρόνια.

Η δημόσια τηλεόραση απέκτησε τα δικαιώματα για να δείξει ζωντανά τη διοργάνωση. Συγκεκριμένα θα μεταδοθεί από το αθλητικό κανάλι της, το ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ με ώρα έναρξης στις 19:00.