Ο ισπανικός Τύπος υποκλίνεται στον μυθικό Καραλή: «Η... αυτοκρατορία του Ντουπλάντις τελειώνει»

Η εκπληκτική εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία προκάλεσε «σεισμό» στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Ο Έλληνας πρωταθλητής, με το άλμα του στα 6.17μ., το οποίο τον έχρισε Νο2 κορυφαίο άλτη όλων των εποχών, ανάγκασε τα κορυφαία ξένα μέσα ενημέρωσης να αναθεωρήσουν τα δεδομένα στο επί κοντώ.

Η ισπανική «προειδοποίηση» στον Ντουπλάντις

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Sport, η οποία έθεσε το ερώτημα αν η «δικτατορία» του Μόντο Ντουπλάντις πλησιάζει στο τέλος της. Οι Ισπανοί δημοσιογράφοι υπογράμμισαν το μέγεθος του επιτεύγματος, καθώς ο Καραλής δεν κατέρριψε απλώς το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ (6.07μ.), αλλά ξεπέρασε και τις ιστορικές επιδόσεις του θρυλικού Σεργκέι Μπούμπκα, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση όλων των εποχών.

Στην κορυφή του κόσμου για το 2026

Με τη δεύτερη επιτυχημένη προσπάθειά του στα 6.17μ., ο «Μανόλο» σκαρφάλωσε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, αφήνοντας πίσω του το 6.06μ. του Σουηδού παγκόσμιου ρέκορντμαν. Τα διεθνή Μέσα τον περιγράφουν πλέον ως τον μοναδικό άλτη που μπορεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Ντουπλάντις στις επερχόμενες μεγάλες διοργανώσεις.