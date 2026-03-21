Ώρα και κανάλι για τη «δράση» στην Stoiximan GBL και τον τελικό του Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο Εμμανουήλ Καραλής κάνει «πρεμιέρα» το Σάββατο (21/03) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που διεξάγεται στην Πολωνία και πιο αναλυτικά στη πόλη Τορούν. Ο Έλληνας πρωταθλητής θέλει να επιστρέψει στις πολύ υψηλές «πτήσεις», μετά και το μυθικό άλμα, που έκανε (6,17) και τον κατατάσσει στη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Ο αγώνας του ξεκινάει στις 19:25 και η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 19:10. Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στους αγώνες του Σαββάτου (21/03) θα συμμετάσχουν επίσης οι Χρήστος - Παναγιώτης Ρούμτσιος για τον προκριματικό των 60μ με εμπόδια και η Ραφαέλα Σπανουδάκη για τον προκριματικό των 60μ. Λίγο αργότερα, ο Αντώνης Μέρλος θα δώσει τη δική του μάχη στον τελικό του ύψους.

Οι προκριματικοί αγώνες, αλλά και ο τελικός του ύψους θα μεταδοθούν, όπως και ο τελικός του επί κοντώ, από τη δημόσια τηλεόραση. 

  • 11:20 - 60μ εμπόδια (Α) - προκριματικός | Χρήστος - Παναγιώτης Ρούμτσιος
  • 12:05 - 60μ (Γ) - προκριματικός | Ραφαέλα Σπανουδάκη
  • 13:15 - Ύψος (Α) - Τελικός | Αντώνης Μέρλος

Οι αγώνες στη Stoiximan GBL

Με τέσσερις αναμετρήσεις ξεκινάει η 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL

Στις 16:00 ο Προμηθέας Πάτρας αντιμετωπίζει τον Κολοσσό της Ρόδου. Τηλεοπτική κάλυψη από το ΕΡΤ ΣΠΟΡ 1.

Λίγο αργότερα, στις 16:30, ο Άρης υποδέχεται την Καρδίτσα σε έναν αγώνα που θα κρίνει πολλά όσον αφορά τη μάχη των Θεσσαλών για παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στις 18:15 η αγωνιστική «δράση» κορυφώνεται με δύο αγώνες. Το Μαρούσι φιλοξενεί τη Μύκονο (ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2) και το Περιστέρι υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (ΕΡΤ Σπορτ 3). 

