Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Ποια θέση κατέκτησε η Ελλάδα - Αναλυτικά τα μετάλλια

Την Κυριάκη 22 Μαρτίου ολοκληρώθηκε στην Πολωνία και την πόλη Τόρουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Η τρίτη και τελευταία μέρα της διοργάνωσης ήταν καταλυτική για την διαμόρφωση του πίνακα των μεταλλίων.

Η Μεγάλη Βρετανία κατέκτησε μέσα σε λίγες ώρες τρία χρυσά μετάλλια με τις Μόλι Κόντερι (επί κοντώ), Κίλι Χότζκινσον (800μ) και Τζόρτζια Χάντερ Μπελ (1500μ) και σκαρφάλωσε στη δεύτεη θέση στην σχετική λίστα.

Οι ΗΠΑ από την άλλη πλευρά, έκαναν επίδειξη δύναμης για ακόμα μια φορά με με 5 χρυσά, 7 αργυρά και 6 χάλκινα και πήραν την πρώτη θέση. Ακολούθησαν η Μεγάλη Βρετανία με τα 4 χρυσά που κατέκτησε και τρίτη ήταν η Ιταλία με 3 χρυσά και 2 αργυρά. Συνολικά 32 διαφορετικές χώρες είχαν έστω και έναν αθλητή ή αθλήτρια στο βάθρο.

Διαφορετική ήταν η κατάσταση στον πίνακα κατάταξης (placing table), τον πιο λαμβάνει υπόψη όλα τα πλασαρίσματα από 1η έως 8η θέση και όχι μόνο τα μετάλλια.

Ποια θέση κατέλαβε η Ελλαδα

Η χώρα μας τερμάτισε στην 19η θέση του πίνακα των μεταλλίων χάρη στο αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ των ανδρών. Το 17ο στην ιστορία της χώρας μας στον θεσμό. Μάλιστα, για όγδοη διαδοχική διοργάνωση η Ελλάδα έχει έστω ένα μετάλλιο, αρχής γενομένης το 2012 στην Κωνσταντινούπολη.

Ενώ, την 21η θέση με 11 βαθμους στονπίνακα κατάταξης. Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε με την δεύτερη θέση (7 βαθμοί), στην 6η του Μίλτου Τεντόγλου (3 βαθμοί) και στην 8η του Αντώνη Μέρλου στο ύψος (1 βαθμός).

Θέση Χώρα Χρυσά Ασημένια Χάλκινα Σύνολο 1 ΗΠΑ 5 7 6 18 2 Μεγάλη Βρετανία 4 0 0 4 3 Ιταλία 3 2 0 5 4 Ουκρανία 2 1 0 3 4 Πορτογαλία 2 1 0 3 6 Ισπανία 1 2 2 5 7 Ολλανδία 1 2 1 4 8 Βέλγιο 1 2 0 3 9 Πολωνία 1 1 2 4 10 Ελβετία 1 1 1 3 11 Καναδάς 1 1 0 2 12 Σουηδία 1 0 1 2 12 Νέα Ζηλανδία 1 0 1 2 12 Τσεχία 1 0 1 2 15 Κούβα 1 0 0 1 15 Μπαχάμες 1 0 0 1 17 Αυστραλία 0 2 3 5 18 Τζαμάικα 0 2 2 4 19 Ελλάδα 0 1 0 1 19 Σλοβενία 0 1 0 1 19 Βενεζουέλα 0 1 0 1 19 Σερβία 0 1 0 1 19 Μεξικό 0 1 0 1 24 Βουλγαρία 0 0 1 1 24 Αλγερία 0 0 1 1 24 Κολομβία 0 0 1 1 24 Νότια Κορέα 0 0 1 1 24 Αγία Λουκία 0 0 1 1 24 Ιρλανδία 0 0 1 1 24 Σενεγάλη 0 0 1 1 24 Γαλλία 0 0 1 1 24 Τρινιντάντ & Τομπάγκο 0 0 1 1

Οι top10 χώρες στον πίνακα κατάταξης

Ηνωμένες Πολιτείες – 164 Πολωνία – 58 Ολλανδία – 54 Τζαμάικα – 52 Μεγάλη Βρετανία & Β. Ιρλανδία – 49 Ιταλία – 49 Αυστραλία – 43 Ισπανία – 39 Σουηδία – 36 Γαλλία – 31

21. Ελλάδα - 11