Σπορ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβος Εμμανουήλ Καραλής Μίλτος Τεντόγλου

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Ποια θέση κατέκτησε η Ελλάδα - Αναλυτικά τα μετάλλια

Το πρωτάθλημα του κλειστού στίβου στο Τόρουν ολοκληρώθηκε. Δείτε αναλυτικά τον πίνακα των μεταλλίων και ποια θέση κατέκτησε η Ελλάδα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την Κυριάκη 22 Μαρτίου ολοκληρώθηκε στην Πολωνία και την πόλη Τόρουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Η τρίτη και τελευταία μέρα της διοργάνωσης ήταν καταλυτική για την διαμόρφωση του πίνακα των μεταλλίων.

Η Μεγάλη Βρετανία κατέκτησε μέσα σε λίγες ώρες τρία χρυσά μετάλλια με τις Μόλι Κόντερι (επί κοντώ), Κίλι Χότζκινσον (800μ) και Τζόρτζια Χάντερ Μπελ (1500μ) και σκαρφάλωσε στη δεύτεη θέση στην σχετική λίστα.

Οι ΗΠΑ από την άλλη πλευρά, έκαναν επίδειξη δύναμης για ακόμα μια φορά με με 5 χρυσά, 7 αργυρά και 6 χάλκινα και πήραν την πρώτη θέση. Ακολούθησαν η Μεγάλη Βρετανία με τα 4 χρυσά που κατέκτησε και τρίτη ήταν η Ιταλία με 3 χρυσά και 2 αργυρά. Συνολικά 32 διαφορετικές χώρες είχαν έστω και έναν αθλητή ή αθλήτρια στο βάθρο.

Διαφορετική ήταν η κατάσταση στον πίνακα κατάταξης (placing table), τον πιο λαμβάνει υπόψη όλα τα πλασαρίσματα από 1η έως 8η θέση και όχι μόνο τα μετάλλια.

Ποια θέση κατέλαβε η Ελλαδα

Η χώρα μας τερμάτισε στην 19η θέση του πίνακα των μεταλλίων χάρη στο αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ των ανδρών. Το 17ο στην ιστορία της χώρας μας στον θεσμό. Μάλιστα, για όγδοη διαδοχική διοργάνωση η Ελλάδα έχει έστω ένα μετάλλιο, αρχής γενομένης το 2012 στην Κωνσταντινούπολη.

Ενώ, την 21η θέση με 11 βαθμους στονπίνακα κατάταξης. Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε με την δεύτερη θέση (7 βαθμοί), στην 6η του Μίλτου Τεντόγλου (3 βαθμοί) και στην 8η του Αντώνη Μέρλου στο ύψος (1 βαθμός).

ΘέσηΧώραΧρυσάΑσημένιαΧάλκιναΣύνολο
1ΗΠΑ57618
2Μεγάλη Βρετανία4004
3Ιταλία3205
4Ουκρανία2103
4Πορτογαλία2103
6Ισπανία1225
7Ολλανδία1214
8Βέλγιο1203
9Πολωνία1124
10Ελβετία1113
11Καναδάς1102
12Σουηδία1012
12Νέα Ζηλανδία1012
12Τσεχία1012
15Κούβα1001
15Μπαχάμες1001
17Αυστραλία0235
18Τζαμάικα0224
19Ελλάδα0101
19Σλοβενία0101
19Βενεζουέλα0101
19Σερβία0101
19Μεξικό0101
24Βουλγαρία0011
24Αλγερία0011
24Κολομβία0011
24Νότια Κορέα0011
24Αγία Λουκία0011
24Ιρλανδία0011
24Σενεγάλη0011
24Γαλλία0011
24Τρινιντάντ & Τομπάγκο0011

Οι top10 χώρες στον πίνακα κατάταξης 

  1. Ηνωμένες Πολιτείες – 164
  2. Πολωνία – 58
  3. Ολλανδία – 54
  4. Τζαμάικα – 52
  5. Μεγάλη Βρετανία & Β. Ιρλανδία – 49
  6. Ιταλία – 49
  7. Αυστραλία – 43
  8. Ισπανία – 39
  9. Σουηδία – 36
  10. Γαλλία – 31
    .....

21. Ελλάδα - 11 

