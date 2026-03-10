Ντραγκομίροβα: Γίνεται η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια συνθέτων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Αύριο (11/3) είναι η μέρα που θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα με τις λίστες των αθλητών και αθλητριών που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν (20–22 Μαρτίου), και η Αναστασία Ντραγκομίροβα θα συμμετάσχει στο πένταθλο.

Όπως έκανε γνωστό ο ΣΕΓΑΣ, η Ντραγκομίροβα θα γράψει ιστορία, καθώς θα γίνει η πρώτη αθλήτρια που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στο συγκεκριμένο αγώνισμα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, και θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την φετινή της επίδοση (4.176β) σε αυτή την πρώτη της εμφάνιση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η 23χρονη αθλήτρια επιλέχθηκε καθώς κρίθηκε σε toplists με βάση την επίδοση, στα σύνθετα (έπταθλο ανδρών και πένταθλο γυναικών), ενώ μέτρησε σημαντικά και το παγκόσμιο ranking οπού είχε 1137 βαθμούς από τα δύο καλύτερα αποτελέσματα επτάθλου στον ανοιχτό στίβο, το καλοκαίρι του 2025. Η Ντραγκομίροβα είναι η 5η ελληνική πρόκριση, ακολουθώντας τους Καραλή, Τεντόγλου, Μέρλο και την Ραφαέλα Σπανουδάκη.