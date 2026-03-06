Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Αυτοί είναι οι Έλληνες που θα συμμετέχουν

Το Τορούν της Πολωνίας προετοιμάζεται για να φιλοξενήσει τους κορυφαίους αθλητές και τις κορυφαίες αθλήτριες από όλο τον κόσμο στην εντυπωσιακή Torun Arena, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου που θα διεξαχθεί μεταξύ 20-22 Μαρτίου.

Σε δύο εβδομάδες ξεκινά η 21η στάση του θεσμού που επιστρέφει στην Πολωνία δώδεκα χρόνια μετά το 2014 στο Σόποτ. Η διαδικασία πρόκρισης είχε ξεκινήσει από την πρώτη Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 8 Μαρτίου. Η πρόκριση μπορεί να επιτευχθεί είτε με υψηλό όριο, είτε με πλασάρισμα στις παγκόσμιες toplists εντός περιόδου πρόκρισης.

Η Ελλάδα έχει ήδη δύο εξασφαλισμένες συμμετοχές, αυτές των... συνήθων υπόπτων Εμμανουήλ Καραλή και Μίλτου Τεντόγλου που έχουν σημειώσει πάνω από μία φορές τα υψηλά όρια σε επί κοντώ και μήκος αντίστοιχα και βρίσκονται στο Ν1 και στο Νο6 του κόσμου φέτος με 6.17μ και 8.27μ. Εντός πρόκρισης είναι χάρη στις επιδόσεις που έχουν σημειώσει το 2026 η Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 60μ και ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος.

Μία θέση εκτός της δωδεκάδας είναι ο Γιώργος Φρανκς στα 400μ και ο Ανδρέας Πανταζής στο τριπλούν και θα πρέπει να περιμένουν ακυρώσεις, ενώ ισχνές αλλά υπαρκτές ελπίδες διατηρούν άλλοι δέκα. Να σημειωθεί ότι η δημοσίευση των αρχικών λιστών συμμετοχής από την World Athletics θα γίνει στις 11/3 και οι εθνικές ομοσπονδίες θα έχουν δύο μέρες διορία για να δηλώσουν τις τελικές ομάδες. Την Παρασκευή 13/3 αναμένονται οι τελικές λίστες συμμετοχής.

Ποιοι είναι εντός πρόκρισης

Μίλτος Τεντόγλου - Μήκος - 8.27μ - επίτευξη υψηλού ορίου (8.17μ)

Εμμανουήλ Καραλής - Επί κοντώ - 8.27μ - επίτευξη υψηλού ορίου (5.90μ)

Ραφαέλα Σπανουδάκη - 60μ - 7.25 - 46η/56

Αντώνης Μέρλος - ύψος - 2.27μ - 11ος/12

Ποιες Ελληνίδες διατηρούν ελπίδες

Δήμητρα Τσουκαλά - 60μ - 7.29 - 62η (56 προκρίνονται)

Γεωργία Δεσπολλάρη - 800μ - 2:02.43 - 45η (30 προκρίνονται)

Σοφία Ιωσηφίδου - 60μ εμπόδια - 8.15 - 61η (48 προκρίνονται)

Αριάδνη Αδαμοπούλου - επί κοντώ - 4.52μ - 18η (12 προκρίνονται)

Οξάνα Κορένεβα - τριπλούν - 13.86μ - 25η (16 προκρίνονται)

Αναστασία Ντραγκομίροβα - πένταθλο - 20η (13 προκρίνονται)

Ποιοι Έλληνες διατηρούν ελπίδες