Ένα διάφανο φόρεμα της εντυπωσιακής δημοσιογράφου του SkySports έβαλε... φωτιά στο Instagram (pics)

Η Κέιτ Τρέισι έκλεψε την παράσταση με την τολμηρή εμφάνισή της σε πρόσφατη βραδινή έξοδο, τραβώντας πάνω της όλα τα βλέμματα. Η δημοσιογράφος του Sky Sports, γνωστή από την κάλυψη των ιπποδρομιών, επέλεξε ένα εντυπωσιακό διάφανο φόρεμα που αναδείκνυε τη σιλουέτα της και έκανε αίσθηση.

Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες από τη βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας τόσο μέσα όσο και έξω από το εστιατόριο όπου βρέθηκε. Στη λεζάντα της ανάρτησης ευχαρίστησε το εστιατόριο για τη φιλοξενία, δηλώνοντας ενθουσιασμένη με το φαγητό, τα κοκτέιλ και την ατμόσφαιρα της βραδιάς, προσθέτοντας παράλληλα και μια δόση χιούμορ.

Η εμφάνισή της προκάλεσε καταιγισμό σχολίων από τους ακολούθους της, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για τη στυλιστική της επιλογή.