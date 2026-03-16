Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων: Χρυσό για την Ελλάδα στο ομαδικό ανδρών - Ατομικό ρεκόρ ο Τσίτσος

Το Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων στην Κύπρο «έκλεισε» με τον ιδανικό τρόπο, με ένα ομαδικό χρυσό μετάλλιο και ατομικό ρεκόρ για τον Δημήτρη Τσίσο,παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τις τελευταίες μέρες.

Με βολή στα 79.46μ ο Έλληνας ρίπτης του ακοντισμού κατέλαβε την τέταρτη θέση φτάνοντας ένα βήμα πριν το βάθρο.

Ο αθλητής του Θωμά Κυριαζή ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα του με 75.44, σαφώς καλύτερη επίδοση απο τα 73.54μ που είχε σημειώσει στο Χειμερινό Κύπελλο ρίψεων στον Άγιο Κοσμά στις 21 Φεβρουαρίου. Στην συνέχεια έριξε στα 74.24μ και στην τρίτη 78.05μ που αποτέλεσε την τέταρτη καλύτερή του επίδοση. Η τέταρτη προσπάθεια ήταν άκυρη.

Η πέμπτη όμως ήταν αυτή που «έσπασε» το ρεκόρ με βολή στα 79.46μ πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 79.05μ που είχε πετύχει τον περασμένο Ιούνιο στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. Ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 72.92μ στην έκτη και τελευταία προσπάθεια.

Για την ιστορία, στο πρώτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Γερμανός Νικ Τουμ με 81.05, ενώ δεύτερος ήταν ο Ελβετός Ζίμον Βίλαντ με 80.76μ. Τρίτος τερμάτισε ο Ιταλός Μικέλε Φίνα, ο οποίος αγωνίστηκε στο β’ γκρουπ και σημείωσε 79.95μ.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Τσίτσου

Η Ελλάδα πρώτη στους άνδρες

Η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στην συνολική βαθμολογία των αντρών, η οποία προκύπτει από τους βαθμούς της διεθνούς βαθμολογίας του κορυφαίου αθλητή κάθε χώρας σε κάθε αγώνισμα. Ο Φραντζεσκάκης στην σφυροβολία κατέκτησε 1.156 βαθμούς, ο Παυλίδης 1.113 στη δισκοβολία, 1.094 ο Τσίτσος στον ακοντισμό και οι 1.033 του Μαχαίρα στη σφαιροβολία χάρισαν στην ελληνική ομάδα την κορυφή. Συνολικά 4.396 βαθμούς για την χώρα μας, αφήνοντας πίσω τη Γερμανία και την Ιταλία.

Στις γυναίκες τώρα, η Ελλάδα πήρε την έκτη θέση. Συγκεκριμένα η καλύτερη βολή της Ελίνας Τζένγκο αντιστοιχούσε σε 1.045 βαθμούς, της Κοσμίδου σε 996, της Αραμπατζή σε 931 και της Μαγκούλια σε 849.

Η ελληνική ομάδα κατέκτησε επίσης δυο μετάλλια στην κατηγορία Κ23.Ο Γιώργος Παπαναστασίου πήρε το χάλκινο στη σφυροβολία Κ23, ενώ η Μαρία Ραφαηλίδου κατέκτησε το αργυρό στη σφαιροβολία Κ23.

