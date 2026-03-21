Παγκόσμιο κλειστού στίβου: Όγδοος στον κόσμο με 2,22μ. στο ύψος ο Αντώνης Μέρλος

Ο Αντώνης Μέρλος «εξαργύρωσε» την καταπληκτική χρονιά που κάνει το 2026 και με καταπληκτική εμφάνιση τερμάτισε στην 8η θέση του ύψους ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου, που διεξάγεται στην Πολωνία.

Ο 26χρονος αθλητής του ΠΑΟΚ παρά το γεγονός πως ξεκίνησε την προσπάθειά του με άκυρο άλμα στα 2,17μ., έδειξε στον προπονητή του πως είναι συγκεντρωμένος και αντιμετώπισε τον αγώνα με ψυχραιμία.

Πέρασε διαδοχικά τα 2,17μ. και το 2,22μ. και μετά από τρία αποτυχημένα άλματα στα 2,26μ. (ένα εκατοστό κάτω από το φετινό ρεκόρ του), ολοκλήρωσε τις προσπάθειές του.

Ο αθλητής του Θοδωρή Δόση δε γνώριζε την τελική του κατάταξη, όμως ενημερώθηκε μετά την περάτωση των προσπαθειών από τους υπόλοιπους αθλητές πως τερμάτισε 8ος και το πανηγύρισε έντονα, καθώς είναι η καλύτερη επίδοσή του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Δείτε το άλμα του Μέρλου στα 2,22μ.