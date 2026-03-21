Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Τρομερή «καραμπόλα» στον τελικό της σκυταλοδρομίας

Ένα απίστευτο απρόοπτο συνέβει στον τελικό της σκυταλοδρομίας κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου, που διεξάγεται στην Πολωνία, όταν κατά την ώρα της παράδοσης-παραλαβής, μπλέχτηκαν κάποιοι αθλητές μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές πτώσεις.

Συγκεκριμένα στον τελικό μεικτής σκυτάλης (ανδρών και γυναικών) ξεκίνησαν οι άντρες, με τον Αμερικάνο Ο'Μπράιαν και τον Βέλγο Σακόρ να είναι αυτοί που προπορευόντουσαν και φαινόταν πως θα ανταγωνιστούν για την πρωτιά. Παρόλο που ο Βέλγος στην αρχή ήταν μπροστά, ο Αμερικάνος βρέθηκε πολύ κοντά του. Όλα έδειχναν ότι θα έχουμε μια μάχη που θα κριθεί... στο νήμα.

Κατά την παράδοση της σκυτάλης όμως, συνέβη ένα απρόοπτο, το οποίο στέρησε και στους Αμερικάνους την ευκαιρία να διεκδικήσουν την πρωτιά. Την ώρα που παρέδιδαν στις γυναίκες την σκυτάλη, ο Ολλανδός Μπλέικ μπλέχτηκε με τον Πολωνό Ντουζίνσκι με αποτέλεσμα να υπάρξει μια «καραμπόλα» αθλητών, ενώ η μπάλα πήρε και τον Ο'Μπράιαν, με αποτέλεσμα να επωφεληθεί το Βέλγιο και να καταφέρει να τερματίσει πρώτο.

