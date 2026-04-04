World Athletics: Αφιέρωμα στον Καραλή για την πορεία του στο στίβο

Ο Εμμανουήλ Καραλής πρόσφατα κατέκτησε το αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας, το οποίο ήταν το τρίτο του στον θεσμό. Επίσης, ακολούθησε το 6.18 στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστό στίβου της Παιανίας και πλέον έχει σταθεροποιήσει την θέση του στην ελίτ του αθλήματος.

Όλες αυτές οι διακρίσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες απο την παγκόσμια ομοσπονδία στίβου, η οποία σε συνδυασμό με το προφίλ του Μανόλο δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ περίπου δώδεκα λεπτών για τον ίδιο απο τότε που ήταν παιδάκι μέχρι και την κατάκτηση των 5 διεθνή μεταλλίων που έχει στην συλλογή του.

Το ντοκιμαντέρ αυτό ονομάστηκε «Ανεβάζοντας τον πήχη: δόξα, αποτυχίες και νοοτροπία μαχητή» και δείχνει την πορεία του δίπλα στον Μόντο Ντουπλάιντις, την καθιέρωση στην ελίτ του παγκοσμίου στίβου, τις αποτυχίες του, αλλά και το «comeback»του που τον έχει φέρει στην 2η θέση των επικοντιστών διαχρονικά.

