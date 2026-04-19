Στίβος: Πρεμιέρα με ρεκόρ για την «ανανεωμένη» Κατερίνα Στεφανίδη

Η Κατερίνα Στεφανίδη ξεκίνησε δυναμικά τη σεζόν του ανοιχτού στίβου με άλμα στα 4.37μ, δείχνοντας πως ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς και πλησιάζει τα γνωστά της στάνταρ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σημείωσε την επίδοση σε μίτινγκ στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να υπερβεί τα 4.47μ χωρίς επιτυχία. Στο ίδιο μίτινγκ συμμετείχε και η Ηλιάνα Τριανταφύλλου, η οποία ξεπέρασε τα 4.22μ., με τις επόμενες δυο προσπάθειες, στο ίδιο ύψος, να είναι άκυρες.

Η Κατερίνα Στεφανίδη με τον σύζυγο και προπονητή της, Μίτσελ Κρίερ, και τον γιος τους



Υπενθυμίζεται ότι η Στεφανίδη είχε πραγματοποιήσει τέσσερις εμφανίσεις στον κλειστό στίβο στην επανεμφάνισή της σε αγώνες αφότου έγινε μητέρα, με κορυφαία επίδοση τα 4.15μ, από τις 20 Φεβρουαρίου.

