Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Στην κορυφή του βάθρου για όγδοη συνεχόμενη φορά ο Τεντόγλου (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου αναδείχθηκε νικητής στο μήκος κατά τη δεύτερη ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι εξασφάλισε την πρώτη θέση από την αρχή του αγώνα, σημειώνοντας στο πρώτο του άλμα επίδοση 8,22μ., η οποία πλησιάσε το φετινό του ρεκόρ (8,27μ.).

Η συνέχεια του τελικού παρουσίασε ιδιαιτερότητες για τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα με μόλις δύο έγκυρες προσπάθειες. Μετά το αρχικό 8,22μ., ακολούθησε ένα άλμα στα 7,82μ. και τέσσερις άκυρες προσπάθειες,.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Νίκος Σταματονικολός, ο οποίος με άλμα στα 7,93μ. βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ στον κλειστό στίβο. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Βασίλης Μαρτινάκης, του οποίου η καλύτερη προσπάθεια μετρήθηκε στα 7,67μ.

Παρά την αστάθεια στις προσπάθειές του, η επίδοση του Τεντόγλου ήταν αρκετή για να του χαρίσει έναν ακόμη πανελλήνιο τίτλο, τον όγδοο κατά σειρά.