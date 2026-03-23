Μόντο Ντουπλάντις: Παντρεύτηκε «μυστικά» στη Σουηδία με την εντυπωσιακή σύντροφο του

Ο Μόντο Ντουπλάντις έκανε το πρώτο βήμα προς τον γάμο του με τη σύντροφό του Ντεζιρέ Ινγκλάντερ, επιλέγοντας έναν διακριτικό πολιτικό γάμο στη Σουηδία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι ενώθηκε με πολιτική τελετή στο δημαρχείο της Στοκχόλμη, ακολουθώντας τη σουηδική νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι οι πολίτες που σκοπεύουν να παντρευτούν στο εξωτερικό πρέπει πρώτα να δηλώσουν τον γάμο τους εντός χώρας. Η επίσημη και πιο λαμπερή τελετή έχει ήδη προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 13-14 Ιουνίου στις Κάννες.

Η πρόταση γάμου είχε πραγματοποιηθεί σε ρομαντική απόδραση στα Χάμπτονς, με τον κορυφαίο επικοντιστή να παραδέχεται πως ένιωσε μεγαλύτερη πίεση απ’ ό,τι σε μεγάλες διοργανώσεις, ακόμη και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ινγκλάντερ βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του αθλητή, δίνοντας το «παρών» στις εξέδρες σχεδόν σε κάθε αγώνα, ενώ οι κοινές τους εμφανίσεις μετά από επιτυχίες αποτελούν συχνά αντικείμενο των φωτογραφικών φακών.

Παρότι δεν έχουν φορέσει ακόμη βέρες, ο Ντουπλάντις έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτό θα συμβεί μόνο στην επίσημη τελετή του καλοκαιριού, ακολουθώντας, όπως λέει, περισσότερο την αμερικανική παράδοση. Μάλιστα, δεν δίστασε να τονίσει πως ο γάμος του έχει απόλυτη προτεραιότητα, ακόμη κι αν χρειαστεί να απουσιάσει από αγωνιστικές υποχρεώσεις, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια στιγμή ζωής που δεν συγκρίνεται με κανέναν αγώνα.