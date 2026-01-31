«Σας παρακαλώ, μη με βάλετε φυλακή» - Χρυσή Ολυμπιονίκης συνελήφθη για παραβίαση ορίων ταχύτητας

Η χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας 400 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, Σακάρι Ρίτσαρντσον συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές της Φλόριντα για παραβίαση των ορίων ταχύτητας.

Σύμφωνα με την έκθεση της Αστυνομίας, η δημοφιλής αθλήτρια οδηγούσε επικίνδυνα ένα πολυτελές αυτοκίνητο, το οποίο πήγαινε με περισσότερα από 160 χιλιόμετρα την ώρα, αλλάζοντας επικίνδυνα λωρίδες στην προσπάθεια να προσπεράσει δικυκλιστές.

Η 25χρονη εμφανίζεται στο βίντεο, που δημοσίευσαν οι αστυνομικοί που διενήργησαν τον έλεγχο στο όχημα, να παρακαλεί τους αρμόδιους λειτουργούς. Ανέφερε συγκεκριμένα πως είναι νομοταγής πολίτης, πως θα συνεργαστεί με τους αστυνομικούς και πως θα κάνει τα πάντα για να μη καταλήξει στη φυλακή.

«Αλήθεια, δεν είχα πρόθεση. Θέλω πραγματικά να συνεργαστώ μαζί σας, κύριε. Είμαι νομοταγής πολίτης. Κύριε, σας παρακαλώ μην μου επιτρέψετε να πάω φυλακή. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε», επαναλάμβανε στον αστυνομικό.

NEW: Olympic gold medalist Sha’Carri Richardson begs police not to arrest her after she was pulled over for driving over 100 mph in Florida.



"I'd wipe that smile off your face," the deputy was heard telling Richardson as he ripped her for speeding.



"I really want to work with… pic.twitter.com/vEW6JLixmf — Collin Rugg (@CollinRugg) January 30, 2026

Οι προσπάθειές της δεν έπιασαν τόπο και οδηγήθηκε στην φυλακή. Κατέβαλε εγγύηση 500 δολαρίων.

Ο σύντροφός της συνελήφθη επίσης την ίδια ημέρα για παρακώλυση κυκλοφορίας και κατοχή ναρκωτικών.



Η 25χρονη χρυσή Ολυμπιονίκης έχει βεβαρυμένο πονικό μητρώο, καθώς τον περασμένο Ιούλιο συνελήφθη στο Σιάτλ με την κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας για φερόμενη επίθεση στον φίλο της και συνάδελφο, Christian Coleman, σε σημείο ελέγχου ασφαλείας του αεροδρομίου.

