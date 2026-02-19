Έιμι Χαντ: Δηλώνει άγρια και είναι η επόμενη «καυτή» αθλήτρια του στίβου (pic)

Η Μεγάλη Βρετανία βγάζει συχνά σπουδαίους αθλητές στον κλασικό αθλητισμό. Όχι αδιάκοπα, αλλά με δείκτες θετικής συχνότητας. Τώρα, η 23άχρονη Έιμι Χαντ έρχεται για να βάλει τους Άγγλους ξανά σε πρωταγωνιστικό ρόλο στα σπριντ του στίβου.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2025, πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Πριν καν ενηλικιωθεί, στα 17 της, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ (κάτω των 18 στα 200 μέτρα) και μετά από την κούρσα της στο Τόκιο, που της χάρισε την δεύτερη θέση, είπε: «Ήμουν σέξι και επιθετική».

Με αυτόν τον τρόπο περιέγραψε τον τρόπο που έτρεξε στον τελικό των 200 μέτρων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της («επιθετική») δεν το ήξεραν πολλοί, ίσως μόνο οι συγγενείς και οι φίλοι. Και μάλλον δεν τον υπολόγιζαν οι αντίπαλές της στον αγώνα. Για το πρώτο χαρακτηριστικό («σέξι») αμφιβολία δεν υπήρξε ούτε στιγμή.

The 4th to ever do it 🤩@Melissajanae21 becomes just the 4th woman ever to win the double at the #WorldAthleticsChamps after running 21.68 to win 200m gold🔥



🥈 Amy Hunt 22.14

🥉 Shericka Jackson 22.18#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/JDV6LGftL2 — World Athletics (@WorldAthletics) September 19, 2025

Οι σπουδές στο Κέιμπριτζ και η Vogue

Η συνολική παρουσία της έχει ήδη… αξιολογηθεί. Έχει κάνει αίσθηση και για τις επιδόσεις της στο αγώνισμα των 200 μέτρων, όπου και διακρίνεται, αλλά και με την Ακαδημαϊκή της πορεία στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Τα φυσικά της προσόντα, όχι μόνο η ταχύτητά και η δύναμή της, αλλά η ομορφιά της, συνδυάζονται αρμονικά και με τα εσωτερικά της χαρίσματα.

Η ατάκα της μετά την μεγάλη της επιτυχία («σέξι και επιθετική») έφερε στο πλευρό της ακόμα περισσότερους άνδρες θαυμαστές. Είχε ήδη πολλούς όμως, κάθε φύλου, μιας και η βρετανική Vogue την είχε ονομάσει ως ένα από τα «πρόσωπα που θα ορίσουν τη δεκαετία που έρχεται». Και αυτό συνέβη το 2020. Η Χαντ εμφανίζεται ισάξια (αν όχι ανώτερη) των προσδοκιών.

«Ακαδημαϊκός και... θεά του στίβου»

Βέβαια από μόνη της η Άμι Χαντ είχε βάλει ήδη ψηλά τον πήχη. «Είμαι μια γυναίκα με πολλά ταλέντα και πρέπει να πιέζω τον εαυτό μου για να κάνω το καλύτερο δυνατό σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς», είχε πει πριν λίγα χρόνια στους Times. Τότε ήταν που όλοι κατάλαβαν πως δεν είναι απλώς μία ταλαντούχα αθλήτρια.

Η ίδια τώρα στο BBC, λίγες μέρες μετά την επιτυχία της στο Τόκιο, συγκινημένη και ενθουσιασμένη δήλωσε: «Μπορείς να είσαι μια Ακαδημαϊκός και μια θεά του στίβου ταυτόχρονα». Εκτός από τα 200 μέτρα η Χαντ είναι απόφοιτος του Κέιμπριτζ. Όταν δεν τρέχει, μελετά λογοτεχνία. Άλλωστε η κριτική αυτής ήταν η ειδικότητά της στο Πανεπιστήμιο.

«Δείχνω ότι αν το θες, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Οτιδήποτε βάλεις στο μυαλό σου. Μπορείς να είσαι ο καλύτερος σε όλα», πρόσθεσε ενθουσιασμένοι και συνεπαρμένη από το συναίσθημά της.

Και κατέληξε: «Η αποτυχία δεν ήταν ποτέ επιλογή για μένα. Ήξερα ότι θα τα κατάφερνα, Ακόμη και πριν από αυτόν τον αγώνα, οραματίστηκα αυτή την επιτυχία τόσες πολλές φορές και το να τα καταφέρω τελικά είναι απίστευτα σουρεαλιστικό».