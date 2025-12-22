Συγκλονίζει η Τσουμελέκα για τη σεξουαλική παρενόχληση από προπονητή: «Έκανε μπάνιο και τότε έφυγα!»

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια βάδην Αθανασία Τσουμελέκα μίλησε για την απόφασή της να κάνει στροφή στην καριέρα της και να ασχοληθεί με την υποκριτική, ενώ εξομολογήθηκε ότι έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από προπονητή.

Η αθλήτρια ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι και μετά από αρκετά χρόνια εξομολογήθηκε το δικό της σκοτεινό μυστικό που αφορούσε ανήθικες σεξουαλικές πρόταση που δέχθηκε από προπονητή του στίβου ενώ αναφέρθηκε και σε αθλήτρια που είχε σχέση με προπονητή όταν ήταν 16 ετών κι έπειτα τον πήγε στα δικαστήρια.



Εκτός από αυτό το θέμα, η Αθανασία Τσουμελέκα μίλησε στην «Espresso», για τη ζωή της, για την απόφασή της να αφήσει τον αθλητισμό και να στραφεί στο θέατρο ακόμη και για τον χωρισμό από το σύζυγο και πατέρα των δύο παιδιών της.



Η απόφαση να αποσυρθεί από τον αθλητισμό και η ενασχόληση με την υποκριτική



«Μετά τον αθλητισμό, που είχε τρομερά έντονα συναισθήματα και εντάσεις, ήταν για εμένα μια πολύ δύσκολη περίοδος. Όταν ξεκίνησα το θέατρο, μου άρεσε υπερβολικά γιατί γνώρισα τον χαρακτήρα μου καλύτερα και τον εαυτό μου, μέσα από το διάβασμα και τη συναναστροφή με τον κόσμο, εν αντιθέσει με τον αθλητισμό, που θέλει απομόνωση.

Και αυτό το στρες που νιώθεις πίσω από την κουίντα είναι το ίδιο με εκείνο όταν κάνεις πρωταθλητισμό και αγωνιάς. Ο αθλητισμός είναι η ζωή μου ολόκληρη, μου έχτισε τον χαρακτήρα ουσιαστικά. Ο αθλητισμός ήταν ένας έρωτας που πέρασε αλλά θα μείνει ανεξίτηλος στην καρδιά μου».

Η ανήθικη πρόταση από προπονητή



«Έκλεισα ραντεβού μαζί του, πήγα ξενοδοχείο, του είπα να κάνει ένα μπάνιο και εγώ, μέχρι να κάνει το μπάνιο του, πήρα τα ρούχα του και έφυγα από το δωμάτιο. Ήταν προπονητής. Όμως, βλέπω και πολλές γυναίκες να το εκμεταλλεύονται όλο αυτό το σύστημα. Ήξερα κορίτσι 16 ετών να έχει σχέση με τον προπονητή του και ενώ της λέγαμε τότε "τι κάνεις;", εκείνη έπειτα από 15 χρόνια τον έσυρε στα δικαστήρια».