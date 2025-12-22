Παναθηναϊκός: Πού ήταν πριν τον Μπενίτεθ και πού βρίσκεται τώρα στην βαθμολογία
Σε ποια θέση βρισκόταν ο Παναθηναϊκός πριν τον Μπενίτεθ και που βρίσκεται τώρα στην βαθμολογία με τον Ισπανό τεχνικό στον πάγκο.
Ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα τον Παναθηναϊκό με 2-0 για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους «πράσινους» να επιστρέφουν στις ήττες έπειτα από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαϊδης».
Έτσι, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έμεινε στους 22 πόντους και βρίσκεται πλέον στην 6η θέση της βαθμολογίας (με ένα παιχνίδι λιγότερο) και στο -15 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.
Η βαθμολογία της Super League
- AEK 37
- Ολυμπιακός 36
- ΠΑΟΚ 35
- Λεβαδειακός 25
- Βόλος 25
- Παναθηναϊκός* 22
- Άρης 20
- Κηφισιά 18
- Παναιτωλικός 15
- Αστέρας AKTOR 13
- Ατρόμητος 13
- ΟΦΗ 12*
- ΑΕΛ 9
- Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο
Μετά το τέλος της αναμέτρησης στην Τούμπα, ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του πως ήρθε στο «τριφύλλι» για να μειώσει τη διάφορα από τους υπόλοιπους τρεις διεκδικητές του τίτλου.
Σε ποια θέση βρισκόταν ο Παναθηναϊκός πριν έρθει ο Ράφα Μπενίτεθ
Ο Μπενίτεθ έκανε ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό την 8η αγωνιστική κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει με 2-0 των Αρκάδων χάρη σε τέρμα του Σφιντέρφσκι και αυτογκόλ του Τσίκο.
Μία αγωνιστική πριν την έλευση του Ισπανού προπονητή, ο Παναθηναϊκός βρισκόταν στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 9 πόντους, στο -8 από τον τότε πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.
Η βαθμολογία της Super League μετά την 7η αγωνιστική
- ΠΑΟΚ 17
- Ολυμπιακός 16
- ΑΕΚ 16
- Βόλος 12
----------------------
- Λεβαδειακός 11
- Άρης 11
- Παναθηναϊκός 9
- Κηφισιά 8
----------------------
- Παναιτωλικός 7
- Ατρόμητος 6
- ΟΦΗ 6
- Πανσερραϊκός 5
- ΑΕΛ 4
- Αστέρας AKTOR 3
Υπενθυμίζουμε πως όπως συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, η εξ' αναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΟΦΗ αναμένεται να προγραμματιστεί για τις 4 Μαρτίου 2026.