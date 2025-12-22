Παναθηναϊκός: Πού ήταν πριν τον Μπενίτεθ και πού βρίσκεται τώρα στην βαθμολογία

Ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα τον Παναθηναϊκό με 2-0 για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους «πράσινους» να επιστρέφουν στις ήττες έπειτα από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαϊδης».

Έτσι, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έμεινε στους 22 πόντους και βρίσκεται πλέον στην 6η θέση της βαθμολογίας (με ένα παιχνίδι λιγότερο) και στο -15 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Η βαθμολογία της Super League

AEK 37 Ολυμπιακός 36 ΠΑΟΚ 35 Λεβαδειακός 25 Βόλος 25 Παναθηναϊκός* 22 Άρης 20 Κηφισιά 18 Παναιτωλικός 15 Αστέρας AKTOR 13 Ατρόμητος 13 ΟΦΗ 12* ΑΕΛ 9 Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στην Τούμπα, ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του πως ήρθε στο «τριφύλλι» για να μειώσει τη διάφορα από τους υπόλοιπους τρεις διεκδικητές του τίτλου.

Σε ποια θέση βρισκόταν ο Παναθηναϊκός πριν έρθει ο Ράφα Μπενίτεθ

Ο Μπενίτεθ έκανε ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό την 8η αγωνιστική κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει με 2-0 των Αρκάδων χάρη σε τέρμα του Σφιντέρφσκι και αυτογκόλ του Τσίκο.

Μία αγωνιστική πριν την έλευση του Ισπανού προπονητή, ο Παναθηναϊκός βρισκόταν στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 9 πόντους, στο -8 από τον τότε πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.

Η βαθμολογία της Super League μετά την 7η αγωνιστική

ΠΑΟΚ 17 Ολυμπιακός 16 ΑΕΚ 16 Βόλος 12

---------------------- Λεβαδειακός 11 Άρης 11 Παναθηναϊκός 9 Κηφισιά 8

---------------------- Παναιτωλικός 7 Ατρόμητος 6 ΟΦΗ 6 Πανσερραϊκός 5 ΑΕΛ 4 Αστέρας AKTOR 3

Υπενθυμίζουμε πως όπως συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, η εξ' αναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΟΦΗ αναμένεται να προγραμματιστεί για τις 4 Μαρτίου 2026.