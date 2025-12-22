Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Παναθηναϊκός Ράφα Μπενίτεθ

Παναθηναϊκός: Πού ήταν πριν τον Μπενίτεθ και πού βρίσκεται τώρα στην βαθμολογία

Σε ποια θέση βρισκόταν ο Παναθηναϊκός πριν τον Μπενίτεθ και που βρίσκεται τώρα στην βαθμολογία με τον Ισπανό τεχνικό στον πάγκο.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα τον Παναθηναϊκό με 2-0 για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους «πράσινους» να επιστρέφουν στις ήττες έπειτα από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαϊδης».

Έτσι, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έμεινε στους 22 πόντους και βρίσκεται πλέον στην 6η θέση της βαθμολογίας (με ένα παιχνίδι λιγότερο) και στο -15 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Η βαθμολογία της Super League

  1. AEK 37
  2. Ολυμπιακός 36
  3. ΠΑΟΚ 35
  4. Λεβαδειακός 25
  5. Βόλος 25
  6. Παναθηναϊκός* 22
  7. Άρης 20
  8. Κηφισιά 18
  9. Παναιτωλικός 15
  10. Αστέρας AKTOR 13
  11. Ατρόμητος 13
  12. ΟΦΗ 12*
  13. ΑΕΛ 9
  14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στην Τούμπα, ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του πως ήρθε στο «τριφύλλι» για να μειώσει τη διάφορα από τους υπόλοιπους τρεις διεκδικητές του τίτλου.

Σε ποια θέση βρισκόταν ο Παναθηναϊκός πριν έρθει ο Ράφα Μπενίτεθ

Ο Μπενίτεθ έκανε ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό την 8η αγωνιστική κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει με 2-0 των Αρκάδων χάρη σε τέρμα του Σφιντέρφσκι και αυτογκόλ του Τσίκο.

Μία αγωνιστική πριν την έλευση του Ισπανού προπονητή, ο Παναθηναϊκός βρισκόταν στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 9 πόντους, στο -8 από τον τότε πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.

Η βαθμολογία της Super League μετά την 7η αγωνιστική

  1. ΠΑΟΚ 17
  2. Ολυμπιακός 16
  3. ΑΕΚ 16
  4. Βόλος 12
    ----------------------
  5. Λεβαδειακός 11
  6. Άρης 11
  7. Παναθηναϊκός 9
  8. Κηφισιά 8
    ----------------------
  9. Παναιτωλικός 7
  10. Ατρόμητος 6
  11. ΟΦΗ 6
  12. Πανσερραϊκός 5
  13. ΑΕΛ 4
  14. Αστέρας AKTOR 3

Υπενθυμίζουμε πως όπως συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, η εξ' αναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΟΦΗ αναμένεται να προγραμματιστεί για τις 4 Μαρτίου 2026.

