Η Γκρέμιο έχει έρθει σε επαφές με τον Τετέ για την επιστροφή του σύμφωνα με βραζιλιάνικο μέσο

Το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου πλησιάζει, και τα πρώτα μεταγραφικά σενάρια ήδη ξεκίνησαν να εμφανίζονται.

Μέσο της Βραζιλίας παρουσιάζει ένα από αυτά τα σενάρια, το οποίο αφορά τον Τετέ. Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο 25χρονος είναι το ονειρικό «10άρι» που αναζητάει η Γκρέμιο. Σύμφωνα με το «Zero Hora», η ομάδα που εδρεύει στο Πόρτο Αλέγκρε, βλέπει πολύ θετικά την περίπτωση του παίκτη του Παναθηναϊκού, καθώς αναφέρεται πως είναι ο ιδανικός για αυτό που θέλει να παίξει ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Λουίς Κάστρο.

Το δημοσίευμα μάλιστα αναφέρει πως έχει γίνει ήδη επαφή μεταξύ ποδοσφαιριστή και ομάδας, με την Γκρέμιο να προσπαθεί να επαναπατρίσει τον Τετέ, ο οποίος άρχισε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της ομάδας, χωρίς όμως να φτάσει να παίξει σε επίπεδο ανδρών.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε πως ο Κάστρο και ο Τετε έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν για δυο χρόνια (2019-2021), με τον προπονητή να έχει εξαιρετική άποψη για τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.