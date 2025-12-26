Παναθηναϊκός: «Στην τελική ευθεία η επιστροφή του Τετέ στη Γκρέμιο»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Ματέους Τετέ, καθώς όλα δείχνουν πως η επιστροφή του στη Γκρέμιο βρίσκεται πλέον προ των πυλών. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο Πόρτο Αλέγκρε και η παρουσία του εκεί μόνο τυχαία δεν θεωρείται, αφού οι συζητήσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές έχουν μπει στην τελική τους φάση.



Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία, οι επαφές της Γκρέμιο με τον Παναθηναϊκό έχουν προχωρήσει σημαντικά, με το βασικό «κλειδί» της υπόθεσης να είναι η έντονη επιθυμία του ίδιου του παίκτη να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Τετέ βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, σε μία προσπάθεια να βρει ξανά ρυθμό και πρωταγωνιστικό ρόλο.

MUITO PERTO!



Grêmio se aproxima de retorno de Tetê por empréstimo; veja detalhes#FutebolNaESPNhttps://t.co/uv4KOOToDH — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) December 25, 2025

Η ελληνική ομάδα εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει τον δανεισμό του 25χρονου εξτρέμ, με τις διαπραγματεύσεις να επικεντρώνονται πλέον σε επιμέρους λεπτομέρειες της συμφωνίας. Στόχος της Γκρέμιο είναι να «κλείσει» την υπόθεση άμεσα, ώστε να προχωρήσει και επίσημα στις ανακοινώσεις πριν την ολοκλήρωση του έτους.



Αγωνιστικά, ο Τετέ είχε ενεργό ρόλο στον Παναθηναϊκό, καταγράφοντας φέτος συμμετοχές με γκολ και ασίστ, ενώ την περσινή σεζόν αποτέλεσε βασικό γρανάζι στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Όλα δείχνουν, πάντως, πως ο κύκλος του στην Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος του, με τη Βραζιλία να τον περιμένει ξανά.