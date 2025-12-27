Η φωτογραφία του Τετέ με τη φανέλα της Γκρέμιο που... άναψε φωτιές (pic)

Νέα τροφή στα σενάρια γύρω από το μέλλον του Ματέους Τετέ έδωσε μια εικόνα που κυκλοφόρησε στα social media από τη Βραζιλία. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση πως δεν συζητά καν το ενδεχόμενο δανεισμού του ποδοσφαιριστή, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ εμφανίστηκε να φορά φανέλα της Γκρέμιο, με το όνομά του και το νούμερο «14» στην πλάτη.



Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν ανέβηκε από τον ίδιο τον παίκτη, αλλά από λογαριασμό που συνδέεται με βραζιλιάνικο γραφείο μάνατζερ, γεγονός που από μόνο του προσθέτει ενδιαφέρον στην υπόθεση. Παρότι ο Τετέ δεν προχώρησε σε repost, η χρονική συγκυρία της ανάρτησης μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, με δεδομένο ότι το όνομά του βρίσκεται σταθερά στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της Γκρέμιο.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται να παίζει ο Λουίς Κάστρο. Ο Πορτογάλος τεχνικός γνωρίζει άριστα τον Τετέ από την κοινή τους θητεία στη Σαχτάρ και φέρεται να πιέζει τη διοίκηση της βραζιλιάνικης ομάδας ώστε να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για την απόκτησή του.



Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, πάντως, η στάση παραμένει ξεκάθαρη. Ο Τετέ αποτελεί βασικό κομμάτι του ροτέισον, έχοντας σταθερή παρουσία ανεξαρτήτως προπονητή. Τη φετινή σεζόν μετρά 27 συμμετοχές με 2 γκολ και 7 ασίστ, ενώ συνολικά με τα «πράσινα» αριθμεί 76 εμφανίσεις, 13 τέρματα και 10 ασίστ. Το αν η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι απλώς μια εικόνα ή προάγγελος εξελίξεων, μένει να φανεί στο άμεσο μέλλον.