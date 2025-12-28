Παναθηναϊκός: Στόχος ο Κασούμ Ουαταρά για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό του για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι η ενίσχυση της αριστερής πτέρυγας της άμυνας. Στη λίστα των υποψήφιων παικτών ξεχωρίζει το όνομα του Κασούμ Ουαταρά, ο οποίος αγωνίζεται φέτος στη Μονακό και θεωρείται ταλαντούχος και πολλά υποσχόμενος αμυντικός.



Ο 21χρονος Γάλλος διεθνής με τις Ελπίδες συνδυάζει ύψος, ταχύτητα και δύναμη, στοιχεία που ταιριάζουν στο προφίλ παικτών που επιθυμεί ο Ράφα Μπενίτεθ για να αναβαθμίσει την άμυνα του τριφυλλιού. Φέτος έχει συμμετοχή σε 10 ματς της Ligue 1 και σε πέντε αναμετρήσεις της League Phase του Champions League, αν και δεν έχει αγωνιστεί από τα τέλη Νοεμβρίου.



Ωστόσο, η απόκτησή του αποτελεί δύσκολη υπόθεση, καθώς η Μονακό τον δεσμεύει με συμβόλαιο μέχρι το 2028 και η χρηματιστηριακή του αξία φτάνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Παρά τις προκλήσεις, ο Παναθηναϊκός δείχνει αποφασισμένος να κοιτάξει παίκτες με υψηλή ποιότητα και προοπτική, προσπαθώντας να ενισχύσει την ομάδα με δυναμικούς και σύγχρονους ακραίους αμυντικούς.



Η περίπτωση του Ουαταρά δείχνει πως το τριφύλλι στοχεύει σε μεταγραφές που συνδυάζουν ταλέντο, φυσική παρουσία και δυνατότητα ανάπτυξης, αναζητώντας λύσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον δεύτερο γύρο της σεζόν.