Παναθηναϊκός: Τοποθετήθηκαν οι πρώτες κερκίδες στο γήπεδο του Βοτανικού (pic)

Με γρήγορο και σταθερό ρυθμό συνεχίζονται τα έργα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι τοποθετήθηκαν οι πρώτες κερκίδες στον χώρο, με τον στόχο να είναι οι 15 μέχρι το τέλος της ημέρας!

Όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, μετρούν αντίστροφα για να αντικρίσουν το νέο «στολίδι» της ομάδας τους.

«Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα. Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο και μέσα στην ημέρα τοποθετούνται συνολικά 15. Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία. Συνεχίζουμε δυνατά!», έγραψε στην ανάρτηση του ο Χάρης Δούκας.