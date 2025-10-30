Το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που μας βάζει στο νέο γήπεδο του Βοτανικού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στους φιλάθλους μια πρώτη γεύση από το μέλλον της ομάδας, με ένα εντυπωσιακό βίντεο που αποτυπώνει την εξέλιξη των εργασιών στον Βοτανικό. Τα πλάνα, τραβηγμένα με drone, δείχνουν τις σιγά σιγά διαμορφούμενες εξέδρες, τον χώρο που θα φιλοξενεί το ποδοσφαιρικό τμήμα και τα τμήματα του Ερασιτέχνη, στο πλαίσιο της «Διπλής Ανάπλασης».



Η Ακρόπολη δεσπόζει στον ορίζοντα, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό και συνδέοντας το νέο γήπεδο με την καρδιά της Αθήνας. Η ΠΑΕ συνοδεύει τα πλάνα με τη φράση «Αθήνα, είσαι έτοιμη;», προαναγγέλλοντας τη μεγάλη στιγμή για τους φιλάθλους.



Με βάση τον ρυθμό των εργασιών, το νέο γήπεδο αναμένεται να είναι έτοιμο στις αρχές του 2027, προσφέροντας ένα σύγχρονο και εντυπωσιακό σπίτι για το «τριφύλλι». Οι εικόνες του βίντεο δείχνουν την πρόοδο και τον ενθουσιασμό που φέρνει το νέο εγχείρημα, με τους φίλους της ομάδας να μετρούν αντίστροφα για την ολοκλήρωσή του.

Δείτε το βίντεο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός: