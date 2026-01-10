Παναθηναϊκός: Το νέο εντυπωσιακό βίντεο για το γήπεδο στον Βοτανικό

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσιάζει μια σειρά επεισοδίων που αποκαλύπτουν βήμα–βήμα το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Συλλόγου, το νέο, υπερσύγχρονο γήπεδο που θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή του Τριφυλλιού.

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς, ο θρυλικός Αντώνης Αντωνιάδης κάνει τον πρόλογο, κατά τον οποίο τονίζει την σύνδεση της Αθήνας με τον Παρθενώνα και τον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια ο Καθηγητής Ιστορίας στο Haverford College, Αλέξανδρος Κιτροέφ, αναδεικνύει τα ιστορικά στοιχεία αυτής της βαθύτερης σύνδεσης.

Η αναφορά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Ο Παναθηναϊκός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την Αθήνα. Παναθηναϊκός σημαίνει Αθήνα και Αθήνα σημαίνει Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο επεισόδιο του «Εν Αθήναις», της σειράς video με αφορμή την ανέγερση του νέου γηπέδου του Τριφυλλιού, μέσα από τα λόγια του Καθηγητή Ιστορίας στο Haverford College, Αλέξανδρου Κιτροέφ, αναδεικνύεται με σαφήνεια αυτή η βαθιά σύνδεση μέσα από καθοριστικά ιστορικά γεγονότα.

Η κοιτίδα του πολιτισμού, η Αθήνα, το παγκόσμιο σύμβολό της, ο Παρθενώνας, οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, ο Ολυμπιονίκης που φορούσε το Τριφύλλι στο στήθος, τα ιδρυτικά μέλη του Παναθηναϊκού και η έμπνευση που γέννησε έναν σύλλογο άρρηκτα δεμένο με την πόλη του, συνθέτουν το αφήγημα του δεύτερου επεισοδίου του «Εν Αθήναις».