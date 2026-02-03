Παναθηναϊκός: Την άνοιξη του 2027 θα είναι έτοιμο το νέο γήπεδο σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη

Οι εργασίες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό συνεχίζονται με πολύ γοργούς ρυθμούς και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, η νέα ποδοσφαιρική στέγη του «τριφυλλιού» θα είναι έτοιμη το αργότερο μέχρι τον Μάιο του 2027.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, επιβεβαίωσε την παραπάνω πληροφορία μέσω ανάρτησής του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Αναλυτικότερα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αποκάλυψε πως βρέθηκε στην εκδήλωση των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών των «πράσινων» εκεί, όπου και αναφέρθηκε στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του συλλόγου.

Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης στην δημοσίευσή του στο Facebook τόνισε πως ο Παναθηναϊκός αξίζει ένα νέο σύγχρονο στάδιο, υπογραμμίζοντας πως οι άλλες δύο ομάδες της πρωτεύουσας διαθέτουν ήδη ένα, ενώ υποσχέθηκε πως κάνουν τα πάντα για να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το έργο. Αξίζει να αναφέρουμε πως συνόδεψε το παρακάτω κείμενο με φωτογραφίες από την εκδήλωση, μαζί με τον Γιώργο Καραγκούνη και την κόρη του Μίμη Δομάζου, Πόπη.

Αναλυτικά η δημοσίευση του Κωστή Χατζηδάκη:

«Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027. Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό, διότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της Πρωτεύουσας έχουν τα δικά τους σύγχρονα γήπεδα. Κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό.

Αυτό υπογράμμισα χθες στη συγκινητική εκδήλωση των Παλαίμαχων του Παναθηναϊκού, με τους οποίους μας ενώνει η αγάπη μας για το Τριφύλλι. Και όλους εμάς που δεν είμαστε αθλητές, μας ενώνει βεβαίως και ο θαυμασμός απέναντι στους «μύθους» του Παναθηναϊκού, στους πρωταθλητές μας εδώ και δεκαετίες».